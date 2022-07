Federica Nargi infiamma Formentera: costume leopardato devastante

Federica Nargi decide, ancora una volta, di infiammare l’isola di Formentera. In che modo? Ovviamente con una nuova e deliziosa foto che ha pubblicato direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram: guardare per credere

Anche questa volta i suoi fan sono rimasti decisamente a bocca aperta. D’altronde non potrebbe essere altrimenti quando si parla di lei. Non ci ha mai deluso in tutto questo tempo. Ogni sua immagine è stata definita come un capolavoro, una opera d’arte: insomma, ci siamo ben capiti. Come ultima foto, invece, ha mostrato ai suoi follower il costume leopardato che sta andando molto di moda in questa estate.

Federica Nargi, immagine da guardare con cautela

Quando la nativa di Roma decide di pubblicare qualcosa di nuovo, tutti quanti noi sappiamo benissimo che sarà uno spettacolo. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Da rimanere a bocca aperta e senza fiato. Un consiglio per tutti quanti voi: si tratta di una immagine da guardare con estrema cautela. Se non ci credete allora vi consigliamo di rimanere, qui con noi, fino alla fine per assistere ad uno spettacolo della natura che vede come protagonista proprio l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘. Non è affatto un mistero che la quasi 32enne (li compirà ad agosto) è molto attiva sui social network. Lo sta dimostrando specialmente in questo periodo dove, insieme al suo compagno Alessandro Matri, si stanno rilassando prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Per il momento, però, si godono il sole ed il mare di Formentera. Nel frattempo ci delizia con una nuova foto che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione che non devono mai mancare in questi casi.

Federica Nargi, il costume dell’estate è leopardato: che forme – FOTO

Se non è il costume dell’estate allora poco ci manca. La versione leopardata sta andando molto di moda, specialmente per quanto riguarda le ragazze della nostra speciale rubrica che mettono in evidenza i loro bikini. Questa volta è il turno della Nargi che ci regala una posa a dir poco fantastica. Un costume che mette, in completa evidenza, le sue straordinarie forme che non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di commento e meritano di essere viste con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. La piscina fa da cornice, ma il vero spettacolo non può essere che lei.