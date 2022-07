José Mourinho teme per l’addio: arrivano conferme sulla trattativa con il Barcellona per un gioiello della sua Roma. La pista è concreta.

Sorrisi, entusiasmo alle stelle, nomi sul mercato che stanno facendo impazzire la tifoseria. La Roma ha cambiato marcia, e le promesse dei Friedkin si stanno trasformando in realtà.

L’innesto di Dybala è un colpo per certi versi clamoroso. Blitz immediato, cifre giuste, contendenti al calciatore bruciate, ma soprattutto la sensazione che anche alcuni nomi e prezzi che sembravano quasi inaccessibili, sono invece alla portata della nuova società. I giallorossi ora si avvicinano sensibilmente alle preme della classe, e tentano di chiudere con il Psg per Wijnaldum.

Sarebbe la ciliegina sulla torta in una squadra già adesso molto competitiva, che tenterà di certo almeno l’assalto ad un posto in Champions. Fra le tante notizie, e nomi che si rincorrono per la difesa come Zagadou e Bailly, arrivano però anche le chiamate da altri club per i gioielli giallorossi. Pare infatti che il Barcellona si sia fiondato su un talento di Mourinho con una offerta importante. Ora il club riflette e ascolterà il calciatore per capire quale sia la possibilità di trattenerlo.

Mourinho, per il calciatore arriva la proposta del Barcellona ma si rischia l’asta

La Roma vuole chiudere il cerchio e consegnare prima del previsto la squadra che Mourinho dovrà plasmare. Manca un centrocampista, e la scelta è tra Frattesi e Wijnaldum, ed è caccia aperta ad un difensore, forse due. Tutto dipenderà infatti dall’offerta in arrivo per Ibanez. Il centrale avrebbe incassato una chiamata dal Barcellona con una offerta importante per strapparlo ai giallorossi.

Pare infatti che per l’ex Atalanta i blaugrana sarebbero disposti a mettere sul piatto una cifra di poco superiore ai 20 milioni, e la Roma ora dovrà riflettere. La sensazione è che Mourinho non abbia alcuna intenzione di vendere il calciatore dal quale vorrebbe ripartire nella prossima stagione. Il trio di centrali titolari non è mai stato messo in discussione dallo Special One, ma tutto dipenderà dalla capacità di rilanciare da parte dei blaugrana.

Dalla Spagna confermano che Xavi stravede per il centrale di difesa, nel mirino anche di alcuni club di Premier. In tal caso potrebbe scatenarsi una vera e propria asta che farebbe il gioco della Roma e di certo potrebbe cambiare le valutazioni del club. Le ultime notizie però raccontano di un blitz sempre dalla Spagna. Ci sarebbe anche il Real Madrid sul centrale e la Roma si cautela. La ricerca di almeno due centrali potrebbe aprire una strada per la cessione. In caso contrario la Roma non avrebbe problemi. Ibanez è molto stimato, e la sua valutazione potrebbe ancora crescere. Questo dato, non è di certo da sottovalutare.