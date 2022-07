Nuovo VIDEO bollente di Wanda: doccia in perizoma sulla barca

Wanda Nara fa impazzire i followers: il video scatena una valanga di commenti, ma l’argentina questa volta si è davvero superata.

Una estate indimenticabile. Forse perché arriva dopo un periodo delicato, in cui il rischio di un divorzio è stato concreto e Wanda Nara ha dovuto difendere la sua famiglia dai rumors e dalle voci, spesso infondate o troppo invadenti.

Sta di fatto che la moglie di Mauro Icardi, dopo aver messo alle spalle la crisi, si è scatenata fra viaggi, serate lussuose, cene, momenti al mare fra amici e con la splendida sorella Zaira. Le foto delle due argentine hanno fatto registrare un boom di like, e quelle di Wanda davanti alla Torre Eiffel con una tutina strettissima hanno generato un’ondata di messaggi d’approvazione. Se questi post vi hanno lasciato di stucco però, probabilmente non avete ancora visto l’ultimo video.

Wanda Nara aveva già regalato una collezione di foto fra bikini strettissimi, scatti in perizoma e dettagli di un fisico esplosivo. Questa volta arriva un contenuto simile e altrettanto incredibile. Siamo certi che se non avete ancora visitato la pagina Instagram della splendida argentina, ciò che state per vedere vi conquisterà.

Wanda Nara, immagini bollenti

Milioni e milioni di followers in delirio. Wanda Nara è una star anche dei social, e continua a postare immagini e video ad un ritmo incredibile. Dalla tv al calcio, dall’Argentina all’Europa, i suoi progetti si sono dimostrati sempre vincenti. Ha saputo conquistare gli italiani, è stata anche al centro del dibattito fra gli appassionati di calcio visto il ruolo da manager di Icardi.

Ciò fa più discutere sono però i contenuti della sua pagina Instagram. Come l’ultimo video. La registrazione postata dall’argentina inizia infatti con una doccia bollente e le forme in bella vista, ma la raccolta contiene altre immagini pazzesche. Wanda Nara si mostra prima in bikini strettissimi, nero e poi rosso. In seguito arrivano immagini in perizoma fino a quelle che hanno dato il via ai commenti. Costumi e intimo spariscono, la showgirl si copre solo col braccio o si mostra di profilo praticamente nuda e la temperatura si alza fra mare, sole e una visione che conquista proprio tutti. Il risultato è tutto nei numeri. Le arrivano infatti circa 4mila commenti fra apprezzamenti, cuori, dediche, perché da Ibiza esplode il fascino di una donna pazzesca. Non ci credete? Mettetevi comodi e ammirate il video.