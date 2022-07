Dopo aver preso Cambiaso il Bologna torna a bussare in casa Juve: affare ad un passo per il bianconero.

La sensazione è che si stia creando un asse di mercato importante. Una sorta di stretta di mano fra club che si stimano e che possono collaborare in sede di trattative.

Il Bologna ha infatti già bussato in casa Juve prelevando in prestito Cambiaso, giunto a Torino dal Genoa in un accordo che prevedeva già da tempo il prestito ai rossoblu. il club però avrebbe intenzione di allacciare nuovamente i contatti per chiedere un altro calciatore, e in casa Juve ci riflettono. Ad Allegri piace da tempo Arnautovic, le due trattative sarebbero comunque slegate una dall’altra, ma a Torino sanno bene che aprire le porte ad un club potrebbe essere la chiave giusta per incassare lo stesso trattamento nonostante il secco no di Di Vaio. Ecco perché un nuovo affare potrebbe essere dietro l’angolo. Anche il calciatore della Juve sarebbe disposto ad accettare una nuova esperienza, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare un assalto decisivo.

Bologna, occhi in casa Juve: l’affare si può fare

Pochi innesti ma giusti. Mirati a dare alla squadra più esperienza e a creare un gruppo solido, soprattutto in difesa. Il Bologna dopo aver prelevato Cambiaso potrebbe chiedere alla Juve un altro difensore, questa volta centrale. Ai felsinei infatti interessa e non poco Rugani, che a Torino potrebbe vivere un’altra stagione difficile. L’arrivo di Bremer è il preludio ad una coppia di titolarissimi con Bonucci e le dichiarazioni oltre che le sensazioni chiariscono che Gatti sarebbe già molto stimato da Allegri e troverà spazio.

Ecco quindi che per Rugani le occasioni potrebbero essere nuovamente poche, e la Juve ha una idea in testa. La cessione potrebbe infatti garantire al club risorse per tentare l’assalto a Milenkovic, che piace da tempo ad Allegri e la Fiorentina valuta fra i 15 e i 18 milioni. I pezzi del puzzle iniziano quindi a trovare la giusta collocazione, e il Bologna per la Juve e per Rugani potrebbe diventare anche una opportunità interessante.

Nei prossimi giorni la pista di mercato potrebbe concretizzarsi in un incontro per capire se esistono i presupposti per far decollare la trattativa. Rugani rappresenterebbe un innesto di grande valore per i rossoblu, e la Juve ora ci pensa seriamente in una fase di mercato in cui entrambi i club potrebbero cambiare volto puntando tutto su una serie di calciatori di gran livello in arrivo.