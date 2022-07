Guendalina alza la temperatura della spiaggia: aperitivo ‘piccante’

Gli scatti da urlo di Guendalina Tavassi vanno avanti: dopo il look di sera arrivano le foto dalla spiaggia: che fisico!

Dopo undici anni da quella partecipazione al Grande Fratello che l’ha resa celebre, per Guendalina Tavassi l’affetto del pubblico non è mai calato.

La influencer sui social ha continuato a stupire fan e followers, e il ritorno ad un reality, questa volta per prendere parte a “L’isola dei famosi“, ha mantenuto le aspettative di chi l’attendeva. In coppia con il fratello Eduardo ha conquistato tutti, ma le sue caratteristiche e i suoi punti forti erano già noti.

Non solo nella simpatia e per un carattere forte che l’ha resa protagonista di molte discussioni. Quel peperino che fece l’esordio al Gf, anche sull’Isola ha infatti incantato tutti. Se nella casa più spiata d’Italia quel fisico la rese una icona per i telespettatori, anche all’Isola le sue forme sono state commentate in lungo e in largo sui social e anche in studio.

Guendalina Tavassi travolgente in spiaggiaù

Bikini minuscoli, pose da sirena, forme fisiche pazzesche che non sono mai passate inosservate. Per sensualità e fascino Guendalina Tavassi continua a stupire, e anche sui social sono tantissimi i followers che la seguono e le chiedono sempre nuovi scatti. Di lei, nella recente edizione dell’Isola, è emersa la maturità acquisita negli anni. Quella capacità di ridere anche dei suoi difetti caratteriali, ma una sola cosa è rimasta immutata. La Tavassi è una donna molto amata per un fisico curatissimo ed esplosivo, e questo i fan lo sottolineano ogni volta che possono.

Dopo aver ammirato una serie di look magnetici scelti per le serate, fra scollature, tacchi altissimi, trucco perfetto e pantaloni aderenti, è ora tempo di accogliere e commentare le foto in arrivo dalla spiaggia. Nell’ultimo post infatti la Tavassi ha lasciato tutti a bocca aperta e il motivo verrebbe da dire che è ben evidente in una foto pazzesca che ha conquistato i suoi fan. Nella galleria infatti cambiano le posizioni ma non il risultato. Anzi, alcune istantanee mostrano qualcosa in più, e i fan vanno in delirio.

Bandana in testa, occhiali da sole, un particolare bikini nero che evidenzia un fisico travolgente. Il lato A è in bella mostra, il volto magnetico. Il resto lo fanno le pose in spiaggia. Guendalina continua a stupire, lo ha sempre fatto, e una community che supera abbondantemente il milione di followers resta sempre incantata davanti agli scatti.