Jennifer Lopez, visione bollente: tutto troppo aderente

L’ultimo post di Jennifer Lopez merita di essere menzionato immediatamente. Non che gli altri non lo meritino, assolutamente no: non stiamo dicendo per nulla questo. Nell’ultimo periodo la mitica cantante è molto attiva sui social network.

Ci sta regalando delle vere e proprie perle che noi curiamo con multa cura e che custodiamo con la massima gelosia. I suoi contenuti sono al limite dell’illegale e meritano di essere visionati con la massima attenzione. Proprio come l’ultimo. La reazione è sempre quella: rimarrete a bocca aperta e resterete senza parole. State tranquilli perché anche noi della redazione abbiamo passato ciò e non ci siamo assolutamente pentiti di questo – FOTO

Jennifer Lopez da guardare con cautela

Anche in questa occasione, il nostro consiglio, è quello di osservare il suo ultimo contenuto con la massima cautela possibile. Questa volta (proprio come nelle altre) ci ha regalato un contenuto di altissimo livello. Tutti quanti noi siamo rimasti decisamente senza parole. D’altronde, cosa mai possiamo dire in merito a tutto questo? Da rimanere semplicemente spiazzati. Proprio come è successo in queste occasioni con lei protagonista. Nel penultimo post pubblicato sui social ha fatto impazzire e rimanere increduli i suoi fan con un filmato in cui lei era decisamente nuda. Sì, nel vero senso della parola. Questa volta è vestita, ma probabilmente non troppo. A cosa ci stiamo riferendo? Non vogliamo dilungarci tanto e preferiamo non dire altro, altrimenti vi roviniamo tutto quello per cui siete qui. Vi possiamo garantire che lo spettacolo c’è e merita di essere visionato. Per lei il tempo sembra non essere mai passato: è sempre uguale a quando l’abbiamo vista per la prima volta, ben trent’anni fa, sul piccolo schermo. Possiamo confermare che la nostra vita è decisamente cambiata. In positivo ovviamente, ci mancherebbe altro.

Jennifer Lopez, vestito “bucato” e gambe da paura – FOTO

Ed eccola qui, sempre più sexy che mai. Il suo vestito è decisamente “bucato” dove si mettono in evidenza le sue gambe ben allenate e che sembrano quasi non finire mai. Addominali e fianchi messi in bella vista. Maglia aderente e color nera (possiamo confermare che le dona questo colore) e capelli raccolti in maniera molto sexy. Sguardo rivolto verso il basso, occhi chiusi e si va a comandare su Instagram. Il risultato è garantito: una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro se non questo capolavoro.