Cambio immediato in panchina in Italia: pronto De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe dire di sì: c’è una pista per affidagli la panchina di una grande piazza.

La strada sembra tracciata, e Daniele De Rossi è pronto ad una importante esperienza in panchina. Il ruolo da tecnico è già nel suo dna. Lo dimostrò nel disastro dell’Italia contro la Svezia quando in panchina c’era Ventura.

In quella occasione, quando il commissario tecnico gli indicò di entrare in campo, rispose che sarebbe stato il caso di inserire un attaccante per tentare l’assalto alla porta avversaria. Fecero scalpore quelle immagini, ma l’occasione per iniziare ad assaporare il cambio dal terreno di gioco alla panchina è arrivata ben presto. Nello staff di Mancini, l’ex centrocampista giallorosso ha portato grinta e soprattutto la qualità di chi ha affrontato tante partite da protagonista, con tenacia e una voglia matta di vincere.

Per lui è arrivato quindi il momento di un avventura da “attore principale”, ma un dato è ormai chiaro. De Rossi non vuole bruciarsi, vuole una opportunità cucita su misura per lui. Magari in una grande piazza che possa esaltare la sua tenacia e le sue caratteristiche. Quella chiamata, potrebbe arrivare a breve. C’è infatti un club che lo avrebbe messo nel mirino, e potrebbe ben presto avanzare una proposta molto concreta.

De Rossi, chiamata in arrivo: può essere una grande occasione

Le fonti sono autorevoli e vanno tutte in una sola direzione. Ben presto Daniele De Rossi potrebbe prendere il timone di una grande squadra che è pronta a rilanciarsi e vuole partire da un tecnico giovane e di grande carattere. Pare infatti che dopo l’addio di Baldini, il Palermo abbia messo anche il nome dell’ex giallorosso nella rosa dei candidati per la prossima stagione.

Il caos si è venuto a creare in un momento importantissimo della stagione, ma ci sarebbe il tempo per recuperare tutto e permettere all’allenatore di svelare la sua idea alla squadra e lavorare su moduli nuovi. Al momento in ballottaggio con De Rossi sembrerebbe esserci Ranieri, e la notizia ha scaldato il cuore dei tifosi palermitani. Sarebbe il momento giusto per dare il via ad una nuova carriera, e cresce la curiosità per capire quale sia l’idea tattica di De Rossi e chi nella sua carriera lo ha influenzato di più.

Un dato però sembra certo. A giudicare dagli allenatori che De Rossi ha incontrato in carriera, e dalle tante partite di spessore giocate, non gli mancheranno di certo gli spunti per dar vita ad una nuova esaltante carriera. Quella occasione nelle prossime ore potrebbe arrivare dalla piazza rosanero, e De Rossi sarebbe al bivio ma con un pensiero fisso: sarà il club giusto per iniziare? Beh, in quanto a calore, a Palermo, non sono secondi a nessuno, e per l’ex giallorosso questo conta molto.