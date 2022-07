Una foto per una collaborazione si trasforma in un delirio social: Diletta Leotta è incantevole, ma la scollatura fa colpo su tutti.

Pausa in attesa del campionato? Macché. Diletta Leotta attende il 13 agosto, giorno in cui ripartirà la Serie A, e gli appassionati non vedono l’ora che quella data arrivi, anche per ammirare la regina della Serie A.

Fin dagli esordi il suo seguito è stato clamoroso, così tanto da rendere la splendida siciliana la donna più seguita dello sport. Fra commenti a bordo campo, trasmissioni, interviste ai personaggi del calcio per scoprire qualcosa in più su di loro, la sua carriera non ha mai conosciuto battute d’arresto. Lo splendido volto di Dazn sarà nuovamente a bordocampo per raccontare da vicino quanto accade in Serie A, ma se pensate che il lavoro per lei si sia interrotto d’estate, avete proprio sbagliato.

La Leotta si è concessa qualche attimo di relax in cui si è mostrata fra splendidi bikini e un fisico straordinario, anche al mare. Fra spot e campagne pubblicitarie sui social però, la siciliana non si ferma, e proprio da una collaborazione per sponsorizzare un prodotto sui social è venuto fuori uno scatto travolgente.

Diletta Leotta, scollatura magnetica

Quando si parla di lei può capitare anche che una sola foto, anche per una sponsorizzazione, possa trasformarsi in un delirio social. Del resto, quando a seguirti e sostenerti c’è una community da più di 8 milioni di followers, tutto diventa possibile. Ecco quindi che lo scatto per un particolare menù diventa il pretesto per inondare la bacheca di complimenti.

Più di 300 in pochi minuti, e la maggior parte sono da tifosi di calcio che sottolineano quanto l’ora X per l’inizio del campionato sia vicina. La Leotta l’attende e intanto si mostra magnifica come sempre. Volto sorridente che incolla allo schermo, shorts, una maglia verde che evidenzia le splendide forme. “Come posso ringraziarti?” le scrive un follower fra i tanti commenti. Un esempio chiaro di quanto sia amata la presentatrice, ormai fra le donne italiane più famose e seguite sui social.

Lei incassa, ma ben presto si prepara a riallacciare i fili con la sua più grande passione che è il calcio. Le ha dato popolarità e fama, l’ha resa amatissima, ma anche lei ha regalato molte emozioni al suo pubblico. Questo scambio di carezze virtuali e di complimenti si ripete ogni giorno, e il merito è anche di una serie di scatti sui social che testimoniano il suo fascino. Provate a dare un’occhiata ai sui scatti, vi renderete conto di quanto la Leotta sia costantemente al centro dell’attenzione fra like e complimenti di ogni tipo.