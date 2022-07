Giorgia Rossi, sgabello in difficoltà: vestito aderente e forme strabilianti

Giorgia Rossi decide di regalare una nuova perla ai suoi follower che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social network. Oramai su Instagram tutti aspettando, con grande ansia, gli ultimi capolavori forniti dalla nativa di Roma

Quello che ha pubblicato nelle ultime ore è un qualcosa di veramente eccezionale e merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Se non avete ancora visto il post (e non avete capito di cosa stiamo parlando) non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi e godervi lo spettacolo perché ci sarà da divertirsi.

Giorgia Rossi, bellezza sublime: semplicemente incantevole

Quando Giorgia Rossi decide di pubblicare qualcosa di nuovo sui social network tutti quanti noi sappiamo che sarà una vera e propria opera d’arte. A dire il vero la bellissima giornalista di ‘Dazn‘ non ha mai deluso le nostre aspettative. Non ricordiamo assolutamente di un suo clamoroso “flop” o altro. Ci ha sempre regalato delle bellissime soddisfazioni e siamo sicuri che continuerà a farlo. A dir poco strabiliante e stratosferico l’ultimo post in cui la 35enne è l’assoluta protagonista del capolavoro. Il titolo non è assolutamente ingannevole: a quanto pare lo sgabello pare che sia in evidente difficoltà quando deve sorreggere il “peso” da parte sua. Ovviamente ci riferiamo al peso della sua bellezza infinita, sia chiaro. In attesa di ritornare nuovamente sui campi di calcio, in particolar modo a bordocampo, la giornalista si concede ancora qualche attimo di relax prima di riattaccare la spina con il mondo del lavoro. Adesso, però, andiamo a concentrarci sull’ultima perla che ci ha donato perché merita di essere visionata con la massima attenzione.

Giorgia Rossi, vestito nero e troppo aderente: fisico mozzafiato – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma e seducente che mai. D’altronde non potrebbe essere assolutamente altrimenti quando si parla di lei. Direttamente dal ‘Longevity Suite‘ ci fa vedere a tutti come trascorrerà la giornata. Un look a dir poco fantastico: un vestito nero lungo ed aderente al punto giusto che mette in risalto le sue straordinarie forme che non possono assolutamente passare inosservate. Delle gambe a dir poco fantastiche che sono una vera e propria gioia per i nostri occhi. Un sorriso che ci manda al tappeto ancor prima di iniziare un possibile incontro ed un fisico sicuramente eccezionale.