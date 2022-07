Dopo Maldini un altro addio: il centrocampista pronto a salutare il Milan

Maldini fa spazio in rosa: dopo aver detto sì al prestito del figlio Daniel, arriva l’ok per un altro affare in uscita.

Fare spazio e riuscirci in maniera rapida e il più possibile utile a portare fieno in cascina. In casa Milan l’obiettivo è ormai chiaro, in una fase di mercato in cui i rossoneri lavorano su due fronti diversi ma caldissimi.

In entrata tutto il lavoro è sviluppato per chiudere la lunga telenovela con De Keteleare. Maldini sta impegnando ogni tipo di risorsa, comprese quelle fisiche visto il viaggio in Belgio, per tentare di regalare a Pioli il calciatore, ma nel frattempo bisogna capire quali saranno i calciatori in uscita. Dopo aver ceduto Castillejo e Caldara e aver dato in prestito Daniel Maldini, ma solo con una formula che permette al Milan di controllare il suo cartellino, la sensazione è che qualche altra partenza possa concretizzarsi. Una su tutte è infatti al punto di essere chiusa. Manca solo la firma ma le parti hanno trovato l’accordo dopo aver capito che la soluzione migliore per tutti è una separazione immediata.

Milan, il centrocampista saluta il gruppo: lascia i rossoneri subito

Doveva essere un titolarissimo. Un calciatore che vista l’esperienza già accumulata in Serie A avrebbe potuto prendere le redini della mediana e chissà, magari rappresentare una alternativa per Kessiè. L’esplosione di Tonali, la continuità di Bennacer, e l’affidabilità di Krunic hanno però sbarrato la strada a Bakayoko. Quel prestito previsto per allungare la sua esperienza a Milano sta infatti per chiudersi in anticipo, e il calciatore ha già chiarito di essere pronto a cambiare aria.

L’ultima parola spetterà però a Pioli e agli sviluppi del calciomercato. Il Milan ha puntato su De Keteleare ma anche su Renato Sanches, e in caso di mancato arrivo del portoghese bisognerebbe virare su un obiettivo della stessa qualità ma senza dover inaridire le casse del club, sulle quali peserà l’ormai imminente arrivo del belga.

Ecco perché in casa rossonera attendono e valutano anche l’opzione di dare una nuova opportunità a Bakayoko. Il precampionato e l’atteggiamento in ritiro è quello giusto, ma al calciatore servono garanzie che potrebbero anche arrivare dal Marsiglia o da altri club che tengono la situazione sotto controllo. A questo punto la strada per la cessione è tracciata, ma una piccola porticina per la permanenza resta aperta. Deciderà il centrocampista insieme a Pioli, ma la sensazione è che per l’offerta giusta il prestito sarà chiuso, e il centrocampista resterà libero di scegliere la sua nuova destinazione.