Elisabetta Gregoraci, il VIDEO del cambio di abito è rovente

La regina dell’estate continua a stupire i fan: dal palco ai social è un vero tripudio per Elisabetta Gregoraci. Il video è clamoroso.

La cronaca ha provato a scovare tutto di una donna bellissima. La storia con Flavio Briatore, altri presunti flirt, notizie più o meno vere, ma la risposta è stata sempre identica.

Elisabetta Gregoraci è una donna di spettacolo apprezzatissima, che ha provato in tutti i modi a tenere la sua vita sentimentale e la famiglia lontana dai riflettori. Difficile per una donna bellissima, che ha sempre messo in piedi progetti importantissimi e sempre vincenti. Lo ha fatto brillando nel mondo della moda, ma anche nelle tante conduzioni che le sono state affidate.

Anche nella recente presenza al Grande Fratello Vip è stata splendida e incredibile protagonista. Il presunto flirt nella casa con Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare i fan, che l’hanno sostenuta, protetta dalle critiche e hanno apprezzato il suo carattere forte e gli splendidi look. La Gregoraci è infatti una donna che brilla per fascino ed eleganza. Per lei, un clamoroso seguito social era inevitabile, e i numeri testimoniano quanto gli italiani siano sempre pronti a testimoniarle affetto.

Elisabetta Gregoraci, il video lascia la community a bocca aperta

Regina dell’estate dicevamo. Di certo non lo sosteniamo solo noi, perchè i commenti in arrivo ogni volta che la Gregoraci sale sul palco di “Battiti Live” vanno tutti nella stessa direzione. Non è solo la capacità di condurre davanti ad una platea di giovani a stupire. Ciò che non passa inosservato è un fisico pazzesco.

La conduttrice fra allenamenti estenuanti e molta cura riesce costantemente a stupire, e il resto lo fanno look da sogno che mettono in risalto la sua silhouette. Ogni puntata si trasforma in una occasione per ammirarla, e dalle urla del pubblico durante i live, alle valanghe di messaggi in arrivo sui social network, tutto si trasforma in un vero e proprio tripudio.

Lo stesso è accaduto infatti per l’ultimo video, in cui la Gregoraci ha giocato con la community. Il cambio d’abito è infatti travolgente e la splendida calabrese da un look passa all’altro, mostrando gli abiti scelti per il programma. In verde la Gregoraci è pazzesca ma ciò che è messo in grande risalto è uno spacco pazzesco che evidenzia le splendide forme.

Il tutto si trasforma in circa 800 commenti, in arrivo anche dai vip. Del resto, in una community che si avvicina ai 2 milioni di followers, il boom di like, di cuori e di apprezzamenti è inevitabile. Provate a dare un po’ un’occhiata al video, Vi renderete conto di quanto la Gregoraci è pazzesca.