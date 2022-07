Federica Panicucci, il bikini c’è ma non si vede: che spettacolo

L’ultimo post pubblicato dalla mitica Federica Panicucci sta facendo molto discutere. Ovviamente nella maniera più positiva possibile, ci mancherebbe altro. Un contenuto di altissimo livello che merita decisamente di essere visto – FOTO

Semplicemente spettacolare. Non esistono altri termini per poter descrivere quello che ci ha donato nelle ultime ore. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Tanto è vero che i suoi ammiratori hanno apprezzato talmente tanto che stanno riempiendo il suo post proprio come piace a lei. In che modo? Lasciando un più che meritato “like” ed anche commento di approvazione che in questi casi non gustano mai. Guardare per credere.

Federica Panicucci, bikini quasi inesistente

C’è ma non si vede. Federica Panicucci sorprende nuovamente tutti coloro che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social network. Un qualcosa che definire eccezionale è assolutamente troppo poco. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando è solamente perché non avete visto l’altissimo contenuto che ci ha regalato e merita di essere osservato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza fiato. In particolar modo con il suo bikini che veramente non ha bisogno di alcun tipo di commento. Confermiamo che anche noi della redazione siamo rimasti abbastanza spaesati visto che non ci aspettavamo affatto un regalo del genere da parte della nativa di Cecina che sa sempre come sorprenderci. Non si tratta affatto della prima volta, ma in questa occasione ha voluto far vedere a tutti chi comanda. I risultati sono a dir poco eccezionali. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate attendendo con molta ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo perché ci sarà sicuramente da divertirsi.

Federica Panicucci, fisico statuario e bikini in bella mostra – FOTO

Un fisico che non mostra alcun tipo di difetto né altro. Delle gambe che sembrano non finire mai. Forme che definire straordinarie è assolutamente troppo poco. Un bikini decisamente troppo mini che mette in risalto le forme sempre più sensuali e attraenti. Poco prima di tuffarsi in piscina, è sempre l’ora di postare qualcosa di nuovo sui social network. Nel frattempo le sue vacanze a Forte dei Marmi continuano. La salutiamo mentre la bellissima toscana si gode il sole e ci dà appuntamento al prossimo post che sarà sicuramente di altissimo livello. D’altronde lei non ha mai deluso le aspettative.