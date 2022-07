Miriam leone, lato ‘A’ coperto solo da due fiori: completamente nuda

Miriam Leone aggiorna, ulteriormente, il suo canale ufficiale Instagram con un post che sta raccogliendo il successo che merita. Le sue bollenti vacanze stanno continuando nella migliore maniera possibile. Guardare per credere – FOTO

Direttamente da una delle isole più belle del nostro paese, come quella di Capri, l’attrice siciliana mette in mostra tutte le sue infinite qualità. Una bellezza che non ha assolutamente bisogno di essere commentata né altro. Da rimanere semplicemente a bocca aperta. Se ancora non avete visionato il suo ultimo post allora vi consigliamo di rimanere qui con noi e di ammirare il suo capolavoro che sta facendo impazzire i social network.

Miriam Leone fa impazzire i suoi fan

Lo ha rifatto ancora, ma questa volta ha decisamente esagerato. Tranquilli, si tratta di una fantastica notizia per tutti quanti noi che non vedevamo assolutamente l’ora che questo giorno arrivasse. E’ vero che, in altre occasioni, è andata fin troppo oltre. Questa volta però ha voluto fare molto di più e lo ha fatto capire con un nuovo post che sta raccogliendo davvero il successo che merita. Inutile stare qui a ribadire che sta ricevendo una pioggia infinita di “like” e anche commenti di approvazione. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. Miriam Leone adora sorprendere i suoi fan e, allo stesso tempo, le piace mandarli al tappeto semplicemente con una foto. L’ultima che è stata messa sui social è davvero incredibile. Non ci sono altre parole da aggiungere in merito. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza dire nulla. D’altronde, cosa mai si può dire e aggiungere in merito? Siamo consapevoli che abbiamo aumentato, ulteriormente, il vostro livello di curiosità. Ed è per questo motivo che vi annunciamo che è arrivato il momento tanto atteso e desiderato che tutti quanti voi stavate aspettando.

Miriam Leone, il riflesso è eccezionale: il contenuto di più – FOTO

Solamente due fiori coprono il suo lato ‘A’ completamente nudo. Per il resto non c’è assolutamente più nulla: lo può confermare il riflesso che sta dietro le sue spalle. Una bella doccia rilassante, dopo questo caldo che non ti fa respirare, è proprio quello che ci vuole. Un contenuto che definire “illegale” (nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro) è assolutamente troppo poco. Da Capri è veramente tutto. In attesa di nuovi aggiornamenti da parte dell’attrice, continuate ad osservare la sua opera d’arte.