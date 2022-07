Ancora dalla Fiorentina alla Juventus: viola traditi di nuovo

La trattativa può sbloccarsi e sembra destinata ad andare in porto: blitz della Juve su un calciatore della Fiorentina, Allegri non perde tempo.

Storie di calcio, di rivalità fra tifoserie, di grandi vittorie e ribaltoni. Juventus e Fiorentina da anni ormai non sono grandi amiche. Ad ogni partita i sostenitori di entrambi i club lo sottolineano fra cori e striscioni, ma sul mercato la linea è differente.

Lo dimostrano i tanti innesti che i bianconeri hanno effettuato prelevando proprio calciatori viola. In principio fu Baggio, e quell’affare scatenò ire, proteste, diventando un vero e proprio caso che divise e fece parlare una nazione intera, anche fuori dal calcio. Dopo anni però il discorso non è cambiato. Da Bernardeschi a Chiesa sono stati tanti i passaggi che hanno fatto infuriare i sostenitori a Firenze. Poi un nuovo affare con Vlahovic che non sembrava possibile e invece si è concretizzato.

Commisso ha provato a scongiurarlo, ma in questi anni più che in passato, sono i calciatori a scegliere, e i timori di perdere l’attaccante a zero hanno spinto il patron viola ad accettare, e in fondo a monetizzare in una operazione che ha fatto felice la Juve e per molti versi anche la Fiorentina. La storia può quindi ripetersi, e Allegri non vorrebbe perdere tempo, forte anche di una novità che può cambiare lo scenario.

Juve, altro colpo dalla Fiorentina: si può chiudere

Milenkovic è molto di più di un centrale che piace a molte squadre. Il difensore è infatti al centro delle offerte in arrivo da molti club. C’è chi dall’estero prova a bussare in casa viola, ma dall’Italia il corteggiamento è altissimo. L’Inter ci penserebbe in caso di addio a Skriniar, il Napoli lo ha valutato in maniera concreta prima di fiondarsi su Kim e anche il Milan ha sondato il il terreno. Davanti a tutti però ci sarebbe la Juve.

Il calciatore avrebbe chiarito infatti al club che non ha necessità di lasciare la squadra, ma che nel caso in cui dovessero essere accettate offerte, lui metterebbe i bianconeri al primo posto. Ritroverebbe Vlahovic, farebbe parte di una difesa nuova di zecca e soprattutto sarebbe protagonista in Champions. La valutazione non sarebbe neanche un ostacolo, e la Juve ha diversi buoni motivi per pensarci.

Se De Ligt è stato sostituito da Bremer, un vice Chiellini, nonostante l’ottimo avvio di Gatti, ancora no c’è. Resta in bilico anche Rugani, molto richiesto sul mercato, e l’infortunio di Pogba ha dimostrato che alcuni calciatori sono insostituibili, e che una rosa competitiva passa anche dall’avere ricambi validi in ogni ruolo. Ecco perché Allegri sta spingendo, e la valutazione sarebbe fra i 15 e i 18 milioni di euro. La Juve è pronta a valutare il colpo seriamente, e il calciatore ha già deciso. Se Cherubini dovesse bussare a Commisso, la sua volontà sarebbe chiara, e potrebbe concretizzarsi un nuovo capitolo di quella strana storia fra Fiorentina e Juve.