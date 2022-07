Beyoncé sempre più divina e affascinante come non mai. Non si tratta affatto di una sorpresa visto che, nel corso di questi anni, ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni. Lo sta ancora facendo e nella migliore maniera possibile

Sui social network la ‘divina’ è sempre molto attiva e lo dimostrando i suoi ultimi post che stanno raccogliendo il successo che meritano. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che, in questi casi, non possono assolutamente mancare. Se non avete ancora visto il suo ultimo capolavoro non vi dovete affatto preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Non ci resta che augurarvi una buona visione – FOTO

Beyoncé semplicemente fantastica

Una vera e propria opera d’arte che bisogna guardare e riguardare con la massima attenzione e soprattutto con tutta la cautela necessaria in questi casi. In particolar modo con il suo ultimo post che definire “spettacolare” è assolutamente troppo riduttivo. Una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere altrimenti. In realtà ci basterebbe anche questo selfie che è stato scattato pochi mesi fa, ma non basta visto che quello che vi faremo vedere a breve va al di là di ogni immaginazione. Un qualcosa che merita di essere visto e rivisto in più di una occasione. Se pensate che stiamo esagerando è solo perché non avete ancora visto il tutto. Non preoccupatevi che sta arrivando il momento tanto atteso anche per voi. Basti pensare che questo post sta per raggiungere quasi i 3 milioni di “cuoricini”. Numeri assolutamente incredibili, ma decisamente troppo pochi per lei che merita sicuramente qualcosa in più. Il contenuto dell’immagine è assolutamente di altissimo livello. Adesso, però, andiamo a visionare tutti quanti insieme tutto ciò.

Seno coperto da una sola mano e gambe accavallate: spettacolo puro – FOTO

Gambe accavallate e sexy come non mai. Un vestito, color argento, che non può passare assolutamente inosservato ma che le dona benissimo. Calze che mettono in mostra, appunto, il suo fantastico repertorio e seno destro coperto solamente da una mano. Capelli raccolti, filo di trucco quanto basta e si va a raccogliere il meritato successo sul suo profilo ufficiale Instagram. Anche in questo caso tutti quanti noi non possiamo fare altro che rimanere a bocca aperta e alzarci in piedi per applaudire questo ennesimo capolavoro.