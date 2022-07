Mercedesz Henger esagera in barca: la scollatura è troppo profonda

Mercedesz Henger da urlo nel suo ultimo post pubblicato su Instagram che fa risaltare tutta la sua sensualità senza limiti.

Il grande ritorno sui social di Mercedesz Henger, dopo la fine della sua avventura sull’Isola dei Famosi, sta confermando le attese. La showgirl e influencer italo-ungherese è tornata a far parlare di sé, anche grazie al suo fascino, e sta regalando uno spettacolo senza tempo, come da tradizione. Bellezza e sensualità nel suo caso e del resto lo sappiamo, sono un fatto di famiglia, avendole ereditate da sua madre, indimenticata icona degli anni Novanta.

Il tutto lo abbiamo ammirato anche sull’Isola, dove il percorso di Mercedesz è stato degno di nota, fino alla serata finale. La 31enne ha messo a frutto anche la precedente esperienza, essendosi trattato per lei di un ritorno in Honduras nello show televisivo a qualche anno di distanza, lottando fino alla fine per la vittoria finale, ma dovendo accontentarsi poi del quarto posto. Un sorriso per lei è arrivato dalla vittoria dell’amico Nicolas Vaporidis, così come dal grande sostegno dei fan che l’hanno accompagnata in questa avventura. Mercedesz ha raccolto meritati applausi e, dopo qualche giorno per riprendersi dai rigori della Palapa, è tornata davvero in splendida forma, come ci sta dimostrando con i suoi post recenti su Instagram, dove ha superato gli 800 mila followers.

Spettacolo senza tempo: che scatto per Mercedesz

E’ ufficiale, la giovane Henger, come prevedibile, sarà una delle bellezze più irresistibili, grazie anche ai suoi scatti social che fanno ammattire i followers. Il suo posto, immerso tra le bellezze della Liguria, ha mandato in tilt i fan. Il primo piano è superlativo: costume quasi trasparente e spettacolo senza fine spettacolare. Mercedesz ci mostra una visuale ravvicinatissima della vertiginosa scollatura. A risaltare è il fisico divino della influencer, oltre alla sua bellezza infinita. Lasciamo che siate voi a giudicare perciò, tenetevi pronto, lo spettacolo è offerto dalla meravigliosa Mercedesz.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Una Mercedesz che mette in mostra una silhouette curata nei minimi dettagli. Fisico esplosivo e impeccabile, forme incantevoli, e ancora un sorriso straripante, capelli biondissimi e occhi chiari che incollano i fan allo schermo. Uno scatto che incanta i fan e che fa capire quanto la influencer sia amata dal pubblico in TV ma anche sui social. Uno spettacolo pressoché assicurato quando Mercedes decide di postare qualcosa sul suo profilo Instagram.