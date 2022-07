Anna Tatangelo, vestito illegale: il contenuto lo è altrettanto – FOTO

Anna Tatangelo ci delizia con un nuovo post che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Se ancora non avete avuto la possibilità di guardare il suo ultimo contenuto non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto

Un qualcosa che vi manderà completamente in tilt. Ve lo possiamo confermare noi della redazione visto che siamo ancora in bambola dopo quello che abbiamo visto e che ci sta mandando decisamente fuori di testa. Non si tratta affatto della prima volta, ma possiamo confermarvi che in questa occasione ha veramente esagerato. Nel senso buono della parola, ci mancherebbe altro: adesso andiamo a vedere il tutto – FOTO

Anna Tatangelo, vestito a dir poco “illegale”

Oramai una cosa l’abbiamo capita tutti quanti: quando Anna Tatangelo decide di pubblicare qualcosa di nuovo, direttamente dal proprio account ufficiale Instagram, dobbiamo reggerci forte visto che il contenuto è davvero molto forte. Ed anche questa volta è accaduto proprio così e non potrebbe essere altrimenti. Semplicemente sensazionale, non si può veramente aggiungere altro. In verità ci basterebbe anche questa foto in evidenza che potete notare in alto, ma la sorpresa che vi spetta la potrete visionare solamente tra poche righe. Inutile ribadirvi che il suo contenuto sta ricevendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte di tutti i suoi follower che non potevano chiedere altro. Adesso, però, siamo arrivati al momento che molti di voi stavano aspettando. Il nostro consiglio è quello di mettervi comodi poiché il contenuto è decisamente illegale e non ha assolutamente bisogno di ulteriori commenti. Buona visione e divertitevi.

Anna Tatangelo, vestito in evidente difficoltà – FOTO

Cosa mai si può dire dopo una immagine del genere? Assolutamente nulla. Bisogna rimanere, in religioso silenzio, per poter visionare attentamente il capolavoro che ci ha donato. Anche questa volta non ha sbagliato assolutamente un colpo. Sguardo rivolto verso il basso, occhi chiusi, filo di trucco che non deve mai mancare e vestito che definire “esplosivo” è assolutamente troppo poco. Un lato ‘A’, così prorompente, non lo avevate mai visto fino ad ora. Tanto è vero che il vestito mette in risalto le sue straordinarie forme che sono davvero incredibili. In attesa di un nuovo post, godetevi questo capolavoro. Da rimanere senza fiato (e senza parole).