Federica Masolin, visione piccante: gonna e tacchi da infarto – VIDEO

Anche questa volta l’assoluta protagonista di questa nostra speciale rubrica non può che essere lei: la mitica Federica Masolin. Anche nel backstage è lei la regina incontrastata. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti – VIDEO

Il titolo non è assolutamente ingannevole. Quello che vi attende è davvero uno spettacolo a cui non potete assolutamente mancare. Un filmato che merita di essere visto con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Un qualcosa che davvero vi farà completamente andare fuori di testa. Se non ci credete non vi resta, di fare altro, che rimanere qui con noi per gustarvi la sua ultima e straripante “impresa”. Buona visione.

Federica Masolin, che regalo per i suoi fan

A dire il vero il regalo ce lo ha fatto direttamente la pagina Instagram “Ok e Salute e Benessere” visto che, nell’ultima puntata, c’era una ospite d’eccezione. Sì, proprio lei: Federica Masolin. Fortunati coloro che hanno avuto la possibilità di vederla da vicino. Non solo: soprattutto chi è stato con lei nel backstage dove ha sfornito delle vere e proprie perle che, fortunatamente, sono state raccolte in un filmato che poi è stato pubblicato direttamente sui social network e che sta raccogliendo il successo che merita. Ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando altro. La visione è a dir poco paradisiaca. Il contenuto è decisamente da brividi. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo vi consigliamo di rimanere qui con noi e di gustarvi questo momento che non potrete assolutamente dimenticare. Il look è decisamente incantevole, così come il momento della preparazione prima di entrare in scena. Abbiamo già detto abbastanza. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando. Buona visione.

Federica Masolin, tacco da urlo e gonna troppo corta: che spettacolo – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ok-Salute e Benessere (@ok_salute_e_benessere)

Quel filo di trucco che, in questi casi, non deve mai mancare e che la rendono ancora più affascinante. Poi arriva il momento di posare con alcune foto che tolgono definitivamente il respiro: il suo look, composto da vestito rosso e tacchi da urlo, sono a dir poco fenomenali. Un qualcosa che molti di noi stavano attendendo con molta ansia e che, puntualmente, è arrivato. Non siamo rimasti affatto delusi: d’altronde, una come lei, non lo ha mai fatto.