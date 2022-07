Cristina Buccino, spacco della gonna esagerato: che gambe

Ancora una galleria per una estate pazzesca: Cristina Buccino non tradisce mai e questa volta mostra gambe da sogno.

I fan continuano a moltiplicarsi, incassano foto da sogno e commentano senza sosta. Tutto si trasforma in abbracci virtuali, in una sorta di gara a chi riesce a scrivere i complimenti più incisivi.

Del resto, quando si parla di Cristina Buccino, il seguito non è mai da sottovalutare, e gli scatti in arrivo nemmeno. Lei infatti non sbaglia un colpo, e continua a ribadire tramite le foto di essere una delle influencer più seguite e apprezzate su Instagram. A seguirla non ci sono solo follower italiani e il motivo è chiaro da tempo. La showgirl e imprenditrice digitale conosce infatti tutti i segreti dei social, tanto da aprire un’agenzia che si occupa di un ramo che da sempre la premia.

Ogni volta che la Buccino posta uno scatto infatti il successo è assicurato, e sono i numeri a testimoniarlo, non solo le immagini da sogno. Del resto il concetto è abbastanza evidente. Forme pazzesche, un volto attraente, la sensualità che emerge in maniere potante sono all’ordine del giorno. Il risultato? Provate a dare un’occhiata alle ultime istantanee postate e soprattutto ai commenti. Vi renderete conto che il seguito per lei è in costante crescita, e che fra le donne italiane più amate un posto d’onore è di sicuro per lei.

Cristina Buccino, estate bollente: che scatti

Dopo aver postato i primi piani, le foto in mare, i look fantastici da sempre curati in maniera maniacale da una donna che è appassionata di moda, arriva una galleria che non passa inosservata. Lo scenario è quello di Ibiza, scelto in un vero e proprio tour estivo per le vacanze da sogno, ma la splendida protagonista è lei, che scrive “Best moment of yesterday”.

Davanti ad un piscina a sfioro a strapiombo sul mare, e con il sole al tramonto a rendere tutto più sensuale, la vera protagonista è lei. La camicia scelta si apre proprio sul lato A, la gonna è cortissima e il fisico travolgente, con uno sguardo che incolla i fan allo schermo, incantando la community. In pochi minuti arrivano circa 200 commenti e lei continua a rispondere, alimentando la discussione dei fan.

Per lei infatti si avvicina un traguardo che per altre influencer è molto lontano. La Buccino è ad un passo dai 3 milioni di followers, ma a giudicare dal suo seguito, dalle foto in arrivo e dalle continue richieste di postare nuovi contenuti, tutto sembra meritato. C’è una galleria da sogno infatti che merita di essere vista. Noi abbiamo postato un solo scatto, ma gli altri non sono di certo da meno.