Jovana Djordjevic, la canottiera è ‘finta’: scollatura totale

Jovana Djordjevic è una delle donne più ammirate e seguite del momento: l’ex naufraga dell’Isola incolla allo schermo.

Una bellezza straripante, esplosiva, che per sensualità non è seconda a nessuno. Jovana Djordjevic, splendida moglie dell’ex attaccante della Lazio e del Chievo, ha conquistato il pubblico italiano fin da subito.

Il pubblico sportivo si è accorto di lei fin da subito. Quando con il marito Filip si è presentata alla Lazio e al Chievo Verona, i tifosi hanno immediatamente iniziato a seguirla e a cercare curiosità su una modella strepitosa. Fra partecipazioni alle trasmissioni, scatti e lavori nel campo della moda, è arrivata poi l’occasione che le ha dato maggiore notorietà.

Le è stata offerta dagli autori dell’Isola dei Famosi, e già dopo aver svelato la sua presenza nel programma, in molti hanno iniziato a fantasticare e a cercare curiosità su di lei. Jovana ha messo in mostra un carattere forte, ma soprattutto un fisico straripante che tanti concorrenti e molte persone da casa hanno ammirato. Poi il ritorno in studio e ancora complimenti per una serie di look che hanno lasciato il segno. Inevitabile per lei una crescita nei followers, che la riempiono di complimenti per i suoi scatti.

Jovana Djordjevic, la canotta mostra tutto

“Pazzesca”, e ancora “Divina”, ma anche, “Speriamo di rivederti presto in tv“. Questo è il tenore dei commenti che ultimamente arrivano a Djovana Djordjevic su una pagina Instagram molto seguita. Del resto, anche in questa estate, sono arrivati scatti bollenti che hanno messo in mostra il fascino della splendida modella. Nell’ultima galleria, la moglie dell’ex attaccate della Lazio si è però superata, mettendo in mostra i suoi lati forti.

Sorriso incantevole sensualità pazzesca, uno sguardo che incolla tutti allo schermo. Poi una foto in cui si gira per mostrare i lunghi capelli e alcuni primi piani pazzeschi. Proprio in questi scatti si nota il look scelto. La canottiera infatti è strettissima ed evidenzia un décolleté che ormai è diventato famosissimo.

Del resto già dalle prime foto sui giornali agli italiani non è mai passato inosservato quel fascino travolgente e incantevole che è emerso sull’Isola. Jovana è ormai seguitissima sui social, incassa importanti proposte di lavoro e soprattutto posta scatti a ritmo altissimo che sono presi d’assalto nei commenti. Il pubblico italiano ormai la conosce bene, e siamo certi che non smetterà di seguirla.