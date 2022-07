Elisa De Panicis, il vestito è minuscolo: nessuna traccia dell’intimo

Anche per Elisa De Panicis sono iniziate le meritate vacanze ed, a quanto pare, sono iniziate proprio nel migliore dei modi. Tanto è vero che la famosa cantante ha deciso di pubblicare una serie di foto nel suo ultimo post condiviso sul suo account ufficiale Instagram

Mai come questa volta siamo fin troppo seri ed onesti: una immagine che deve essere guardata con la massima cautela da parte di tutti quanti noi. Un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Non vi nascondiamo che è stato fin troppo difficile scegliere quale opera d’arte farvi vedere. Poi la scelta è ricaduta su un capolavoro che merita di essere chiamato tale. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Buona visione – FOTO

Elisa De Panicis, look da sballo: quanti mal di testa

Se il suo obiettivo era quello di mandarci completamente in tilt, con tanto di mal di testa, allora non vi nascondiamo che ci è riuscita alla grande. Se l’intento era proprio quello allora non possiamo fare altro che alzarci in piedi per lei ed applaudirla. Per quale motivo? Per la deliziosa foto che, tra qualche rigo, vedrete anche voi. Probabilmente, per chi la segue, sa già a cosa ci stiamo riferendo. Per chi non ha capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Una visione che definire “paradisiaca” è assolutamente troppo poco. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Questa volta non vi diciamo nulla, altrimenti vi roviniamo la sorpresa. Però qualcosa deve essere detta e visto che siamo buoni vi accontentiamo: Mykonos, quella sera in cui ha deciso di vestirsi così, è diventata ancora di più “bollente”. Adesso, però, bando alle ciance e concentriamoci sull’ultimo capolavoro (che merita di essere chiamato tale).

Elisa De Panicis, vestito troppo aderente: lato ‘A’ in difficoltà – FOTO

Comodamente seduta su una ‘Lamorghini’ (visto che giustamente tutto le è concesso), ci mostra il suo outfit serale che merita di essere visto con la massima attenzione. Abbiamo difficoltà anche da dove iniziare. Una cosa è certa: il nero è il colore che le dona alla grande. Proprio come veicolo, così il suo outfit. Tacchi vertiginosi, gambe seducenti e che sembrano quasi non finiscano mai, vestito decisamente aderente e lato ‘A’ in evidente difficoltà visto he è messo troppo in mostra.