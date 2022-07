Ora è questione di dettagli: colpo Luis Alberto a centrocampo

Luis Alberto pronto a cambiare maglia: pista concreta, e quel dettaglio è una conferma chiarissima

La Lazio ha cambiato marcia sul mercato. Lo ha fatto dando a Sarri più potere, campo libero nelle scelte, la possibilità di costruire partendo dalla sua idea tattica di gioco.

Dopo aver ribaltato totalmente la difesa, e aver aggiunto pedine di grande prospettiva in mediana e in attacco, mancherebbe un ultimo tassello. Lo ha messo nel mirino proprio il tecnico, e la società è stata molto chiara. Serve vendere per reperire le risorse, trovare i fondi giusti per affondare il colpo, e in tal senso c’è una trattativa che potrebbe decollare.

Sarri ha infatti chiarito che il sacrifico di Luis Alberto lo accetterebbe solo per arrivare a quel calciatore richiesto da tempo. Sarebbe perfetto per costruire una Lazio ancora più forte, e tutto al momento è in stand by in attesa di capire cosa accadrà a breve. Pare infatti che la proposta per Luis Alberto sia pronta, e un dettaglio è la conferma più chiara.

Lazio, si sblocca l’ultimo colpo: Luis Alberto ad un passo dalla cessione

Luis Alberto è da tempo nel mirino del Siviglia, ma al calciatore è stato chiesto di attendere. Il motivo è abbastanza chiaro, perché il club ha ribadito la necessità di vendere per reperire quei fondi necessari per accontentare Lotito. Quella cifra però è praticamente arrivata, e a garantirla al Siviglia è il Barcellona.

La lunga trattative per Jules Koundè, difensore prelevato nel 2019 da Bordeaux, si è infatti sbloccata, e la cifra per chiudere è molto alta. I blaugrana verseranno circa 60 milioni, e di fatto serviranno agli andalusi per chiudere il mercato con quei colpi sui quali si lavora da tempo. Il primo colpo, neanche a dirlo, sarà proprio Luis Alberto. L’attesa per il fantasista della Lazio sembra finita, e Sarri è già pronto a dare la caccia al sostituto. Si tratta di Ilic, per il quale il Verona chiede una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni.

I pezzi del puzzle si incastrano quindi, e la prossima settimana potrebbe essere decisiva per chiudere i conti. Luis Alberto potrebbe quindi lasciare la Serie A, ma in biancoceleste arriverebbe un calciatore di cui Sarri si fida molto. E in genere, quando il tecnico chiede con forza un calciatore, non sbaglia mai.