Elisabetta Canalis, lato ‘A’ da brividi: se fai zoom godi solo a metà

Elisabetta Canalis ci delizia con un nuovo post pubblicato direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Anche perché, il suo contenuto, non poteva assolutamente passare inosservato: un vero e proprio spettacolo per i nostri occhi

Da guardare e riguardare in più di una occasione. E’ vero che negli articoli precedenti avevamo dichiarato che si era raggiunto il limite. Questa volta, però, si è veramente andati oltre con un post che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Un titolo che è già tutto un programma, ma se non guardate il contenuto non potete assolutamente dire di aver visto una vera e propria opera d’arte: da guardare con molta cautela e attenzione.

Elisabetta Canalis, scatto bollente: che forme

Se non avete ancora visto il suo ultimo post non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete capitati nel posto giusto ed al momento giusto. Da visionare con la massima attenzione visto che, quello che vedrete tra poche righe, è un qualcosa di assolutamente fantastico e che merita veramente tanto. Ovviamente la protagonista non può essere che lei, una che con il passare degli anni ci ha regalato delle bellissime soddisfazioni. Non solo: continua a regalarcele. Ovviamente stiamo parlando di Elisabetta Canalis. L’indimenticata velina di ‘Striscia la Notizia’ è molto attiva sui social network e lo dimostra davvero ogni giorno. Da qualche mese è ritornata in Italia. Per chi non lo sapesse gli Stati Uniti D’America si sono “impossessati” di lei e l’hanno portata via da noi. Ovviamente scherziamo, ci mancherebbe altro: lì ha conosciuto e trovato l’amore. Tanto è vero che adesso ha anche una figlia. Però, adesso, concentriamoci nuovamente sul suo post che sta raccogliendo il successo che merita. Ovvero una pioggia importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non aspettavano altro.

Elisabetta Canalis, visione paradisiaca: lato ‘A’ devastante – FOTO

Fermi tutti, probabilmente abbiamo la foto della settimana. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Proprio come se fosse un miraggio, la straordinaria 43enne è sempre più in forma che mai. Un vestito così “bucato”, molto probabilmente, non lo avete mai visto fino ad ora. Nemmeno questo lato ‘A’ messo in maniera così del tutto esponenziale. Davvero non abbiamo altre parole per poter descrivere questo capolavoro che ci ha donato e che custodiremo con molta cura. Da Alghero è tutto, a voi studio.