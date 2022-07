Alice Campello, bikini esplosivo e fisico piccante: da guardare con cautela

Per Alice Campello ed il resto della sua famiglia le vacanze sono già giunte al termine. Per il semplice motivo che il suo compagno è dovuto ritornare al lavoro. Anche se il suo futuro calcistico è ancora un mistero visto che non si sa ancora dove andrà a giocare

La sua seconda avventura con la maglia della Juventus è giunta al termine. Il proprietario del suo cartellino è l’Atletico Madrid. Anche se i ‘Colchoneros’ sono stati molto chiari in merito: il calciatore non rientra nel progetto tecnico della squadra ed è libero, insieme al suo entourage, di cercare una nuova sistemazione. Per il momento la famiglia è a Torino e la moglie ripensa a quei momenti di relax che hanno vissuto in Sardegna.

Alice Campello, nostalgia canaglia: voglia di nuove vacanze

Come riportato in precedenza, la famiglia Morata-Campello è ritornata a Torino. Almeno momentaneamente visto che non si sa ancora nulla per quanto riguarda il futuro del marito. Al calciatore non dispiacerebbe ritornare, per la terza volta nella sua carriera, in Piemonte per ritornare a lavorare con mister Allegri, anche se la faccenda è tutt’altro che semplice. Motivo? L’Atletico ha aperto ad una sua cessione, ma in cambio vuole soldi. Anzi, tanti soldi. Basta prestiti: o si acquista oppure rimarrà fuori rosa. Nel frattempo, però, per la famiglia sono già terminate le vacanze che hanno trascorso in Sardegna. I follower della nota influencer lo sanno molto bene. Tanto è vero che non si sono persi affatto un aggiornamento di quello che facevano. In attesa del quarto figlio (lo ha annunciato lei qualche settimana fa) la nativa di Venezia ha condiviso una vecchia foto in cui si gode il sole dell’isola italiana. Una immagine che definire “capolavoro” è assolutamente troppo poco. Guardare per credere.

Alice Campello, bikini e fisico da favola – FOTO

Da guardare con molta cautela. Come possiamo ben notare la classe ’95 ci regala una foto che stavamo aspettando con molta ansia. Un bikini che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Stesso discorso vale anche per il fisico a dir poco statuario. Abbronzatura ben vistosa, lato ‘A’ decisamente prorompente e gambe che sembrano non finire mai. Il tutto con il mare ed il cielo che fanno da cornice ad un panorama come lei. Nell’attesa di altre foto “nostalgiche” i suoi fan si consolano con queste ultime foto che passeranno sicuramente alla storia.