Giulia Provvedi, perizoma e mini bikini: bollente al mare

Giulia Provvedi con una galleria da urlo manda in tilt la community: bikini stretto e forme abbondanti, i followers sono in delirio.

Da Modena fino ad XFactor, che per loro è stato un grandissimo trampolino di lancio. Giulia Provvedi, insieme alla sorella Silvia, è stata la protagonista indiscussa della sesta edizione.

Giunte ai provini, le aspiranti cantanti hanno immediatamente conquistato la fiducia di Arisa. Si chiamavano Provs Destination, ma la cantante le spinse a cambiare nome, suggerendo qualcosa di impattante, e che potesse ricordare in qualche modo una artista famosissima come la Rettore. Nacquero quindi le Donatella, e andarono avanti fino alla quarta puntata del talent show.

Quella grinta, lo stile inconfondibile e la simpatia però le fecero apprezzare dal pubblico, e quella carriera da poco nata ebbe un vero e proprio boom. Non solo nella musica, che le premiò dopo l’uscita degli album, ma anche nel campo della televisione. Quei volti puliti, quei sorrisi pazzeschi e di fisici allenati e travolgenti le portarono all’Isola dei Famosi e poi in tante altre trasmissioni. Il boom, anche sui social, è stato immediato, e Giulia Provvedi mostra spesso scatti clamorosi.

Giulia Provvedi, bikini da urlo

Singoli di successo, dj set molto apprezzati, la presenza in tanti programmi e nei salotti tv. Giulia Provvedi è diventata in piena regola una donna molto amata nel mondo dello spettacolo. Merito della sua simpatia, della spontaneità, soprattutto di un fisico travolgente e di una bellezza che fin dagli esordi non è mai passata inosservata. La pagina social delle Donatella è infatti presa d’assalto da quasi un milione e mezzo di followers, e per chi si intende di numeri su Instagram è una cifra di grande rispetto.

Il motivo? Abbastanza chiaro negli scatti che arrivano come regali per i followers, e che d’estate si trasformano in valanghe di reazioni. L’ultima galleria è infatti un tributo alla bellezza della cantante, e non è stato semplice scegliere la foto più bella. La Provvedi infatti si mostra in barca, davanti al mare, e fra bikini strettissimi e pose da diva, travolge i fan. Poi arrivano altri scatti con il costume leopardato, un altro ancora con il lato B in evidenza. La community inizia a commentare e in pochi minute arrivano reazioni a valanga per una donna bellissima, che non ha mai nascosto la sua passione per la musica, e che oltre ad un fascino clamoroso mostra un lato simpatico che da sempre è stato apprezzatissimo.