Zaira e Wanda Nara, selfie a dir poco “bollente”: maxi scollature

Continuano le strepitose vacanze che portano la firma di una delle sorelle più famose non solo nel loro paese, ma anche nel nostro e sui social network. Ovviamente stiamo parlando di Zaira e Wanda Nara, il duo argentino

Per quanto riguarda la seconda (ed anche quella più famosa) continuano le vacanze anche senza il proprio compagno. Ricordiamo che Mauro Icardi, in questo momento, è impegnato nella tournée giapponese con il Paris Saint Germain prima del ritorno in Francia per l’inizio del campionato. Dopo aver effettuato vari viaggi, nelle ultime settimane, per la compagna è ancora tempo di bagni e serate prima di ritornare e attaccare la spina con il mondo del lavoro. Ecco a voi il suo ultimo post che sta raccogliendo il successo che merita – FOTO

Zaira e Wanda Nara, lo spettacolo è assicurato

Quando si parla di loro non esistono altri termini e nemmeno sorprese: lo spettacolo è decisamente assicurato. Il loro ultimo post merita di essere visionato, con la massima attenzione, da parte di tutti quanti voi. Possiamo garantirvi che noi della redazione siamo rimasti, ancora una volta, a bocca aperta. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica un qualcosa del genere, ma in questa occasione si sono decisamente superate per i bene di tutti quanti noi. Non è un mistero che, da quando sono arrivate ad Ibiza, le temperature dell’isola spagnola si sono notevolmente alzate. Non basta solamente il caldo, adesso ci si mette anche la coppia argentina che continua a mandare in tilt tutti coloro che le seguono e che non si perdono un solo aggiornamento. Adesso, però, è arrivato il momento che tutti quanti voi stavate aspettando con molta ansia. Non vi resta, di fare altro, che mettervi comodi e godervi lo spettacolo. Una gioia per i vostri occhi.

Zaira e Wanda Nara, semplicemente incantevoli – FOTO

La versione “leopardata” è quella che, questa estate, sta dominando. Figuriamoci se ad indossarlo è proprio la moglie del calciatore. Una scollatura, decisamente da primo piano, che infiamma tutto il social network. Quel filo di trucco che non deve mai mancare, l’autoscatto che fa impazzire tutti quanti noi e si va a fare serata in una delle isole spagnole molto ambite da tutti in questo periodo estivo. Tutte sono ai loro piedi e si inchinano alla loro bellezza. Non potrebbe essere altrimenti.