Accelerazione improvvisa: Werner ad un passo dalla Serie A

In casa Chelsea si ragiona sul futuro dell’attaccante tedesco, con l’ipotesi Serie A che si fa sempre più viva: ecco lo scenario per Werner.

Arrivato nell’estate del 2020, Timo Werner non ha mai saputo ribadire a pieno, le ottime prestazioni fatte in Germania con la maglia del Lipsia. Rendimento che hanno convinto il Chelsea a pagare ben 53 milioni di euro il prezzo del cartellino dell’attaccante classe ’96.

Cresciuto in Germania nel settore giovanile dello Stoccarda, Timo Werner fa il suo esordio in Bundesliga nella stagione 13/14 e già al suo primo anno nel massimo campionato tedesco mette in mostra tutto il suo talento. In 3 anni segna 14 gol e 11 assist, con il passaggio nell’estate del 2016 al RB Lipsia. Da lì arriva la consacrazione in Germania: una valanga di gol per un’attaccante in continua ascesa, con la prima chiamata in nazionale maggiore a Marzo del 2017. 93 gol e 40 assist con la maglia del Lipsia. Statistiche che convincono il Chelsea a sborsare 53 milioni di euro nelle casse del club tedesco nell’estate del 2020. In Inghilterra però, Werner non trova la stessa continuità di rendimento in termini realizzativi. 23 gol e 21 assist in 89 partite, con Tuchel che spesso l’ha utilizzato in più ruoli. Timo Werner si può considerare un’attaccante moderno, capace di segnare e fare assist giocando in più zone del campo.

Colpo Werner: dal possibile arrivo in Serie A al ritorno in Germania – ESCLUSIVA

Tanti rumors di mercato intorno al nome di Timo Werner. Il Chelsea ha aperto all’ipotesi di una cessione per l’attaccante tedesco. Nelle ultime ore si è fatta larga l’ipotesi di un ritorno in Germania, al Lipsia. Nonostante però gli ultimi rumors di mercato, che vede anche la Juventus come club in corsa per l’attaccante, alcuni novità arrivano proprio dallo stesso Werner. La nostra redazione, in esclusiva, ha appunto apprendere che Timo Werner ha già raggiunto un accordo verbale con la Juventus. Il Chelsea da parte sua, per cedere l’attaccante tedesco, chiede un prestito con obbligo di riscatto, mentre i bianconeri sono fermi sulla formula di un prestito si, ma con diritto di riscatto, escludendo l’obbligatorietà del riscatto.

Juventus alla continua ricerca di un’attaccante che sappia alternarsi e bene, con Dusan Vlahovic. Persiste la distanza con il Chelsea per Werner, con il Lipsia pronto ad approfittarne per riportare in Germania l’attaccante ex Stoccarda. Vedremo dunque chi riuscirà a spuntarla nella corsa per Timo Werner, con l’attaccante tedesco che ha voglia di rimettersi in gioco e soprattutto per prepararsi al meglio, dato il mondiale del Qatar.