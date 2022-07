Michela Persico, sul gommone è uno spettacolo: bikini da togliere il fiato

Anche in questa occasione si è decisamente superata. Non che le altre volte non lo avesse fatto, non stiamo dicendo questo, ci mancherebbe altro. Possiamo confermare che questa volta ha decisamente esagerato, ovviamente per la gioia di tutti quanti noi che non vedevamo l’ora del suo post.

Immagine che puntualmente è arrivata. Da rimanere senza fiato e senza parole. Noi stesso della redazione siamo rimasti a bocca aperta e non abbiamo potuto fare altro che inchinarci dinanzi alla sua bellezza. Un post che non ha assolutamente bisogno di essere commentato, ma solamente essere visto e rivisto in più di una occasione. Se non ci credete allora guardiamo insieme il suo ultimo contenuto da stropicciarsi gli occhi – FOTO

Michela Persico, le vacanze continuano (anche senza Rugani)

Continuano le strepitose vacanze da parte di Michela Persico. In attesa di ritornare nel mondo del giornalismo, l’ex conduttrice di ‘SportMediaset’ si sta rilassando ancora per qualche giorno. Senza, però, il suo compagno Daniele Rugani che già da qualche giorno ha ripreso a lavorare duramente sotto gli ordini di mister Massimiliano Allegri. Proprio il manager livornese sta seriamente pensando se tenerlo in rosa oppure mandarlo via. Il calciatore gradirebbe più spazio, ma se non dovessero arrivare delle offerte concrete sarebbe ben lieto di rimanere a indossare la casacca bianconera. Dopo aver parlato un po’ di calciomercato, però, adesso torniamo a concentrarci sulla nativa di Alzano Lombardo. Il suo ultimo post, pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, sta avendo il successo che merita. Ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower ma anche delle sue colleghe che non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi alla sua divina bellezza. Una immagine che può essere associata tranquillamente ad una vera e propria opera d’arte. Guardiamo insieme l’altissimo contenuto che ci ha regalato.

Michela Persico, gommone in seria difficoltà: bikini da favola – FOTO

In questa occasione possiamo notare il gommone in seria difficoltà. Per via del fatto che, anche l’oggetto, riesce a fatica a contenere la straripante bellezza della classe ’91. Semplicemente incantevole, non esistono altri termini in merito. Tutte le parole e aggettivi positivi che la riguardano li abbiamo esauriti. Anche a costo di risultare ripetitivi non ci importa affatto: lo spettacolo che riesce ad emanare la nostra Michela non ha eguali. Un bikini semplicemente da favola e che merita di essere visto e rivisto con la massima attenzione.