Diletta Leotta, allenamento bollente: il VIDEO lascia di stucco

Tuta da urlo, movimenti che lasciano a bocca aperta: l’allenamento di Diletta Leottte è incredibile e il video fa impazzire la community.

Meno di due settimane e l’attesa sarà finita. La Serie A prenderà il via e ad accogliere gli appassionati, come ogni anno, ci sarà lei.

Sugli schermi di Dazn Diletta Leotta tornerà splendida protagonista con il racconto da bordo campo, e come sempre il web inizierà a commentare in maniera massiccia. Accade sempre, anche quando il campionato si ferma. Del resto, quando si parla di Diletta Leotta, è ormai impossibile associare tutto solamente al calcio. Fra pubblicità di noti marchi, sponsorizzazioni e presenze in altre trasmissioni, la splendida siciliana è sempre più amata e ricercata.

Anche su Dazn, nella calda estate, non sono mancati i programmi in cui ha raccontato qualcosa di più dei calciatori e delle squadre, entrando anche nei ritiri dei club. Fra lavoro e relax, arrivano quindi foto e video. L’ultimo, in una delle tante sessioni di allenamento che le hanno consentito di incantare tutti con un fisico straripante, ha dato vita ad un boom di commenti.

Diletta Leotta, sorriso travolgente e allenamento: fan in delirio – VIDEO

Sorriso pazzesco, la presentazione, poi il via ad un video che come spesso accade viene preso d’assalto dai fan. Diletta Leotta si gode qualche momento di libertà prima che inizi il campionato. Già ad agosto saranno tante le giornate previste in calendario, e quindi anche le occasioni per ammirarla su Dazn. Intanto però i followers, tantissimi, si “accontentano” dei contenuti in arrivo su Instagram.

Fra alcune presentazioni dei programmi, e foto pazzesche in bikini, arriva anche l’allenamento. Ogni occasione è buona per riempirla di complimenti, ma la tutina nera aderente fa il resto e le posizioni che la siciliana assume stuzzicano tutti. In pochi minuti arrivano commenti non solo dai fan italiani ma anche dall’estero, e sono i numeri in effetti a chiarire i motivi della valanga di tributi e complimenti che le arrivano.

Con più di 8 milioni di followers, la Leotta è la donna di sport più seguita d’Italia. Un traguardo non da poco che la rende la vera regina della Serie A. E a tal proposito ci sarà da attendere, ma ancora poco. Fra poco più di 10 giorni la Leotta tornerà ad incantare tutti su Dazn, e a giudicare dai commenti, tifosi e appassionati non vedono l’ora.