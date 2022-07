Sabrina Salerno, perizoma che sembra un intimo: da guardare con cautela

Sabrina Salerno continua a sorprendere i suoi follower con degli scatti che non possono assolutamente passare inosservati. Proprio come l’ultimo che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che sta raccogliendo il successo che merita – FOTO

Di che cosa stiamo parlando? Ovviamente del numero importante di “like” che sta continuando a ricevere e che, con il passare delle ore, sta aumentando sempre di più. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione. Quelli, ad esempio, non devono mai mancare. Se non avete ancora visto il suo ultimo contenuto non preoccupatevi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Buona visione a tutti quanti voi.

Sabrina Salerno, visione paradisiaca: è lei la regina

Continuano, nel migliori dei modi, le vacanza da parte della nativa di Genova che ha deciso di trascorrere buona parte del suo meritato relax in una delle isole più gettonate in questo periodo estivo. Stiamo parlando della Sardegna che l’ha accolta nel migliore dei modi. Ovviamente non potevano assolutamente mancare le foto per i suoi fan che stavano attendendo con molta ansia i suoi post. Nemmeno a dirlo che i suoi contenuti stanno avendo moltissimo successo. Tanto da far imballare il social network più utilizzato e seguito per quanto riguarda la postazione sia di immagini che di filmati. Si può dire che la 54enne è una maestra in questo visto che è molto attiva su questo fronte. Il suo ultimo capolavoro (perché così merita di essere chiamato) sta facendo davvero faville e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi. Per noi sarà un enorme piacere rivedere il contenuto. Adesso, però, tocca a voi: siete pronti per una nuova ed emozionante avventura? Tenetevi forte e godetevi lo spettacolo che sta per iniziare.

Sabrina Salerno conquista anche la Sardegna e tutti quanti noi – FOTO

Questa volta, a farle compagnia, come potete ben vedere c’è un fiorellino che ha messo sia in testa che nella parte sinistra del suo fianco. L’attenzione, però, è tutta rivolta (e non potrebbe essere altrimenti) al suo fisico che sembra quello di una 18enne. Davvero magnifico e decisamente perfetto. Come il suo bikini che, a tratti, sembra un intimo. Da non credere. Rigorosamente bianco e che non passa decisamente inosservato. Da guardare e riguardare sempre, senza mai stancarci: continua sempre così, Sabrina. Alla prossima puntata.