Tre opzioni italiane per Belotti: il ‘Gallo’ ha fatto la sua scelta

Uno dei nomi più caldi di questo calciomercato è sicuramente quello di Andrea Belotti. L’ormai ex capitano del Torino ha deciso di non rinnovare il contratto con i granata ed ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Su di lui sono forti tre squadre italiane.

Nelle scorse settimane Monaco prima e Nizza poi hanno provato a convincerlo a scegliere la Ligue 1 mentre Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Valencia e West Ham avevano fatto dei sondaggi. Il futuro del ‘Gallo‘ però appare ancora in Serie A.

Calciomercato, destino segnato per il ‘Gallo’

Terminata la sua avventura al Torino dopo la bellezza di sette anni, appare sempre più vicina la conclusione della telenovela Belotti. Il centravanti della nazionale italiana è ormai ad un passo dal firmare un nuovo contratto e rimettersi in ballo dopo l’addio al Torino arrivato lo scorso 30 giugno. Molte squadre hanno bussato alla sua porta nelle scorse settimane, cercando di chiudere un’importante operazione a zero. Il giocatore però ha sempre voluto aspettare una squadra che gli desse l’opportunità di disputare le coppe europee e nella quale fosse al centro del progetto. Per questi motivi sono arrivati diversi rifiuti ma l’epilogo appare ormai sempre più vicino.

Belotti ha preso la sua decisione: futuro in Serie A

La punta classe 1993 ha deciso di proseguire la propria carriera in Serie A e sono tre le squadre maggiormente interessate al suo cartellino. In pole position appare esserci la Roma che ha deciso di allestire una squadra pronta a lottare per il titolo. Giallorossi che potrebbero quindi presentarsi con un attacco con Dybala, Abraham, Zaniolo ed appunto l’ex Torino. Subito dopo il club allenato da Mourinho ci sarebbero Juventus ed Inter. I bianconeri pensano all’ex cugino nel caso in cui non riuscisse a tornare Morata ma c’è da capire se il ‘Gallo’ sia pronto a tradire il Torino. Un pensiero lo ha fatto anche l’Inter che, nel caso in cui dovesse cedere Dzeko, potrebbe puntare su di lui.

In Serie A aveva pensato a lui anche il Milan che poi ha deciso di puntare su Origi anche se il lungo infortunio di Ibrahimovic aveva lasciato una porta aperta fino a qualche giorno fa. Aveva provato il super colpo anche il Monza di Galliani e Berlusconi ma il giocatore della nazionale azzurra ha preferito declinare la proposta. Ora il suo futuro appare sempre più vicino dall’essere deciso con l’attaccante pronto a giocarsi le sue carte per lo scudetto in una big del nostro campionato.