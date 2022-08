Matilde Rossi, bikini microscopico: lo zoom è cosa buona e giusta

Matilde Rossi non smette mai di stupirci. Altro che deliziosa sorpresa, si st sta confermando, sempre di più, una piacevole conferma nella nostra speciale rubrica dove si è presa uno spazio importante tra tutte le protagoniste partecipanti

Nonostante suo marito, Lukasz Skoruspki, portiere del Bologna sta per iniziare la stagione con la squadra felsinea sua moglie si concede ancora qualche giorno di relax nelle bellezze italiane. Il suo ultimo post non poteva assolutamente passare inosservato e merita di essere visionato con la massima attenzione da parte di tutti quanti voi che non vedevate appunto l’ora di guardare la sua opera d’arte che sta raggiungendo un successo incredibile. Guardare per credere e soprattutto buona visione – FOTO

Matilde Rossi, semplicemente da sogno

Una cosa è certa: ogni volta che decide di pubblicare qualcosa di nuovo, direttamente dal suo account ufficiale Instagram, il sistema va completamente in palla. A che cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla quantità di “like” e commenti di approvazione che sta continuando a ricevere e che sta catturando l’attenzione dei suoi follower. Una visione che definire paradisiaca è assolutamente troppo poco. Da alzarsi in piedi ed applaudire per 92 minuti (come disse il mitico ragionier Fantozzi). I suoi contenuti sono davvero molto cliccati e seguiti. Tutti ne parlano sui social network e non possono fare assolutamente a meno di seguirla. Proprio come se fosse una droga. L’ultima immagine merita di essere vista con la massima attenzione. In particolar modo il suo bikini che sembra quasi stia per scomparire da un momento all’altro. Se non avete ancora visto il tutto non vi preoccupate visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. Da stropicciarsi davvero gli occhi. Siamo sicuri che non ve ne pentirete affatto. Buona visione.

Matilde Rossi, bikini da paura: fisico impressionante – FOTO

Semplicemente da sogno. Non serve aggiungere altre parole in merito visto che davvero, quando si parla di lei, siamo su un altro pianeta. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Sguardo sempre più provocante che mai ed un lato ‘A’ magnifico. E’ vero che il cielo, la sabbia ed il mare azzurro fanno da cornice, ma la protagonista assoluta non può essere che lei. Il tatuaggio sul braccio sinistro fa sicuramente la differenza, così come le sue straordinarie forme messe in risalto appunto dal costume che le dona alla grande.