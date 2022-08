Diletta Leotta, top minuscolo e lato ‘A’ sporgente: zoom inevitabile

Diletta Leotta ci regala una nuova e fantastica perla direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Tanto è vero che ha subito catturato la nostra attenzione. D’altronde non potrebbe essere affatto altrimenti – FOTO

Anche in questa occasione si è decisamente superata. In realtà non si tratta affatto di una novità, ma quello che abbiamo visto (almeno noi della redazione) è una gioia per i nostri occhi che non potevano chiedere altrimenti. Il suo lato ‘A’ è fin troppo importante e allo stesso tempo sporgente. Se vi state chiedendo se in questi casi è obbligatorio applicare lo zoom la risposta è solamente una: assolutamente sì. Guardare per credere.

Diletta Leotta, così stai esagerando…

Sì, sta decisamente esagerando ed a quanto pare non le interessa affatto. Ed è ottimo così visto che non vedevamo affatto l’ora che arrivasse un nuovo post dove poter lasciare il più che meritato “like” e commento di approvazione nei suoi confronti. Anche questa volta si è decisamente superata per la gioia di tutti quanti noi che non potevano chiedere altrimenti. Una vera e propria goduria per i nostri occhi che sono completamente in confusione: troppa bellezza in una sola foto. Il suo periodo di vacanze e relax continua. L’immagine arriva direttamente da Bari dove, a sua insaputa (o forse no?) ha alzato notevolmente le temperature della città pugliese grazie alla sua presenza. Una vera e propria meraviglia. Sicuramente il paesaggio ed il mare fanno la differenza, ma la nativa di Catania si è davvero superata. Un piccolo spoiler di quello che vi aspetta? Il colore verde le dona decisamente. Abbiamo già detto abbastanza (anche perché, per il resto, basta vedere il titolo). Adesso concentriamoci su quello che sta per arrivare: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Diletta Leotta, visione paradisiaca: da guardare con cautela – FOTO

Verde speranza? Molto probabilmente. Il suo contenuto è un qualcosa di veramente speciale. Sguardo rivolto verso altro, mani in tasca e fisico in bella evidenza. Giacca e pantalone verde chiaro ed un top fin troppo brillantinato che non può passare assolutamente inosservato. Questo è il menù che ci offre la splendida Diletta che si sta godendo gli ultimi giorni di relax, prima di riattaccare nuovamente la spina con il mondo del lavoro per via dell’inizio della nuova stagione sportiva di Serie A.