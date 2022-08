Tutto in poche ore: colpo Muriel in Serie A

Muriel può davvero cambiare maglia e restare in Serie A: atteso il blitz definitivo la ma la trattativa è già stata imbastita.

Gol a grappoli, assist vincenti, quella sensazione che quando la palla arriva nei suoi piedi tutto può succedere. Luis Muriel è fra i calciatori di Serie A in grado di accendere l’entusiasmo.

A Bergamo il colombiano ha messo alle spalle alcune critiche sul suo stato fisico, non sempre perfetto in passato, trasformandosi come spesso accade per chi è a disposizione di Gasperini in una perfetta macchina da gol. Ciò che i tecnici ammirano più di lui però è la capacità di dribblare nello stretto e la freddezza sotto porta. Tutte qualità che in ogni sessione di mercato si sono trasformate in sondaggi per capire quale è la valutazione della Dea. Questa estate potrebbe essere però ancora caldissima da questo punto di vista. Il calciatore sta bene a Bergamo, Gasperini lo considera un elemento di grande affidamento, ma per l’offerta giusta Muriel potrebbe partire.

Quella proposta, vicina per certi versi alla valutazione dell’Atalanta, potrebbe arrivare a breve. C’è infatti un club che lo avrebbe puntato con forza per chiudere la campagna acquisti nel reparto offensivo, e la trattativa sarebbe più che concreta e pronta a sbloccarsi nelle prossime ore.

Muriel, arriva l’assalto decisivo: può cambiare maglia

Il calciatore tace, l’Atalanta non fa filtrare la volontà di blindarlo e neanche di venderlo. C’è bisogno della cifra giusta. Di quei 15 milioni almeno che spingerebbero la Dea ad accomodarsi per capire il da farsi. Quella proposta potrebbe arrivare dalla Juventus, decisa nelle prossime ore a rompere gli indugi. Le difficoltà nell’arrivare a Morata, primo obiettivo di Allegri, e i dubbi su Depay, rinforzo di grande spessore ma al quale dare tempo per ambientarsi, spingono i bianconeri a cambiare obiettivo.

Muriel potrebbe essere importante per due motivi. Il primo per via di una valutazione non altissima, il secondo per la duttilità che gli consente di essere anche un vice Vlahovic ma più in generale di muoversi con identica efficacia su tutte le zone dell’attacco bianconero. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe arrivare l’assalto, ma ci sarebbe distanza fra le parti.

L’Atalanta tratterebbe solo per una proposta di cessione definitiva, mentre la Juve darebbe l’ok per la valutazione ma starebbe riflettendo su un prestito oneroso con riscatto per evitare di appesantire i conti e magari indirizzare il budget alla ricerca di un centrocampista. Una sensazione però è chiara. Alla Juve il colombiano piace molto, e lui vorrebbe tornare ad assaporare il fascino della Champions in una squadra che con l’attaccante avrebbe più imprevedibilità e soprattutto gol a grappoli.