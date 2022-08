Carolina Stramare, il costume non la contiene in barca: che visione

Estate caldissima sia dal fronte dei tanti lavori che degli scatti in arrivo nei momenti di relax: Carolina Stramare è stupefacente.

Alzi la mano chi non ha mai commentato la bellezza di Carolina Stramare. Da Miss Italia alle sue presenze in tv, la splendida modella ha immediatamente fatto breccia nel cuore degli italiani.

Fisico giunonico, occhi chiari, capelli scuri e forme pazzesche l’hanno resa celebre in pochissimo tempo. La kermesse più famosa d’Italia le ha regalato un successo che l’ha resa molto celebre, ma lei ha saputo alimentare il suo seguito anche sui social, e il mondo della tv e di internet si è immediatamente reso conto di essere al cospetto di una giovane donna bellissima.

Anche sui social infatti il suo successo è stato repentino, e la sua pagina Instagram ha raggiunto numeri molto alti. Il motivo? Fra lavoro e relax le sue foto sono prese d’assalto dai followers, e anche in questa estate ha posato per grandi marchi, mostrato look pazzeschi, e soprattutto regalato ai fan alcune foto che le hanno garantito un successo clamoroso. Come in occasione dell’ultima galleria, con 4 istantanee che hanno fatto registrare un vero e proprio boom.

Carolina Stramare è una sirena: le foto in mare sono pazzesche

Quattro scatti per circa 300 commenti da parte dei followers, letteralmente in delirio. Carolina Stramare ha concesso una galleria da restare a bocca aperta. Sullo sfondo c’è lo splendido mare della Sardegna, ma la protagonista è lei, che brilla in barca fra primi piani e forme magnetiche. Con un costume giallo strettissimo la modella incolla tutti allo schermo, e il resto lo fa un volto incantevole e sensuale che non passa mai inosservato. Poi arriva un altro scatto in costume, tacchi e un top che nel dettaglio mostra qualcosa in più, e il risultato non cambia.

La Stramare conferma di essere una giovane donna destinata a far parlare di sé, e in una estate bollente sta incassando una lunga serie di chiamate dal mondo della moda. Di recente con asciugamano in testa, sigaretta e intimo bianco ha fatto perdere la testa ai followers. Poi un altro scatto in intimo nero e la sostanza non cambia affatto. Sulla sua pagina Instagram che sfiora il mezzo milione di followers e cresce a dismisura arrivano commenti a valanga e c’è chi non vede l’ora di rivederla in tv per ammirare le sue forme strepitose e un volto che conquista tutti ad ogni scatto. Non ci cedete? Provate a sbirciare le sue immagini sul popolare social network. Vi renderete conto di essere al cospetto di una modella semplicemente stupenda.