Jovana Djordjevic, il reggiseno cade giù: visione piccante al mare

Una estate fra mare e foto con look fantastici: Jovana Djordjevic continua a stupire e i suoi followers questa volta restano a bocca aperta.

“Il sorriso più intrigante che ci sia”, e ancora: “Over the top”, ma anche “Meravigliosa”. Questi sono solo alcuni dei commenti comparsi dopo l’ultima galleria postata dalla splendida Jovana Djordjevic.

La modella incassa complimenti da utenti di diverse nazioni. Troppo affascinante il suo volto, molto curato un fisico che è spesso al centro delle frasi per sottolineare le istantanee in arrivo. Del resto per lei è stato subito boom di consensi. Fin dalle prime apparizioni nei campi di calcio per accompagnare il marito Filip, ex attaccante di Lazio e Chievo Verona, Jovana ha lasciato il segno. Fra interviste, apparizioni in tv e la recente edizione dell’Isola dei famosi, gli italiani hanno scoperto qualcosa in più di lei. Carattere forte, forme fantastiche, un volto intrigante che dall’isola in costume allo studio ha prodotto gli stessi effetti intrigando un pubblico che anche sui social le regala un seguito sempre crescente.

Jovana Djordjevic, il costume la tradisce

Se le foto con una canottiera quasi inesistente vi hanno lasciato senza parole, probabilmente la nuova galleria avrà un effetto ancora più forte. La splendida modella in 4 scatti racchiude la sua giornata al mare e in un attimo i commenti si moltiplicano. Non è stato semplice sceglierne una in particolare, ma l’effetto wow è garantito anche per via di un costume che scende, e rende tutto ancora più malizioso e incredibilmente seducente.

I followers reagiscono fra emoticon e commenti, e la pagina social della splendida modella cresce nei numeri avvicinandosi rapidamente a quota 400mila. Nei 4 scatti postati infatti arriva sul finale la sorpresa. Jovana, con bikini nero e pareo dello tesso colore, entra in acqua, e le trasparenze infiammano maggiormente la community.

Basta scrollare le foto infatti per rendersi conto di quanto sia seguita e soprattutto affascinante. Fra immagini con i capelli raccolti che rendono il suo volto ancora più magnetico, scatti in intimo stretto per i brand con cui collabora, o in costume nei momenti di relax, la sostanza non cambia mai. Jovana Djordjevic è riuscita a conquistare gli italiani con un fascino unico, e c’è già chi le chiede nuove foto per ammirarla in tutta la sua incredibile bellezza.