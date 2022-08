Gulia De Lellis, visione provocante: in costume è uno spettacolo

Giulia De Lellis ha voluto aggiornare, ulteriormente, la sua pagina ufficiale Instagram. In che modo? Ovviamente con un nuovo post che sta raccogliendo il successo che merita, ovvero una pioggia infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower e colleghe

D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che la stessa influencer non è nuova a queste cose. Anche in questa occasione ha fatto vedere, a tutti i suoi fan, le sue infinite qualità che meritano di essere viste con la massima attenzione. Il suo ultimo post non ha alcun bisogno di essere commentato né altro, ma solamente di essere visionato con estrema cautela. Se non ci credete allora vi faremo ricredere: buona visione – FOTO

Giulia De Lellis, in bikini è decisamente spettacolare

Anche per la nativa di Roma sono iniziate le vacanze. Anche per lei è arrivato il momento di staccare un po’ la spina con il mondo del lavoro e di concentrarsi esclusivamente su quello che la maggior parte degli italiani sta aspettando con molta ansia: ovvero il periodo estivo. Come riportato in precedenza la classe ’95 ha aggiunto una nuova foto che sta ricevendo moltissime approvazioni da parte di chi la segue e non si perde affatto un solo suo aggiornamento. Se pensate che stiamo esagerando (e soprattutto non avete ancora visto il suo contenuto) vi consigliamo di rimanere qui con noi per ammirare la sua ultima opera d’arte che merita decisamente. Non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si è decisamente superata. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando con ansia: mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo che merita fin troppo. Il suo bikini, infatti, parla decisamente da solo.

Giulia De Lellis, immagine incandescente: che spettacolo – FOTO

Una foto che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Un fisico semplicemente spettacolare e che è messo in risalto soprattutto (e grazie) al suo bikini da favola. Un cappellino da sole per proteggersi, con tanto di occhiali e subito in posa per regalare un momento di gioia ai suoi fan che non stavano aspettando altro. Da rimanere senza parole. Anche questa volta ha spiazzato tutti quanti noi con uno scatto che sta ricevendo il successo che merita. Appuntamento alla prossima puntata. Pardon, con il prossimo post.