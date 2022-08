Cristina Buccino esagera, costume aperto in acqua: tutto bollente

Ci risiamo, Cristina Buccino l’ha fatto nuovamente: nuovo scatto bollente per la showgirl facendo scatenare i suoi followers.

Cristina Buccino ci regala una nuova perla pubblicando sul proprio profilo Instagram uno scatto a dir poco bollente. Ovviamente è inutile ribadire quanto sta avendo successo il suo ultimo post: tanto merito ai suoi followers che stanno risaltando lo scatto postato nelle scorse ore.

Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto al momento giusto. Un qualcosa che non sta davvero né in cielo e né in terra. Si sapeva che sarebbe stato un grandissimo successo, ma in questo caso si è decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una cosa positiva, ci mancherebbe altro.

Cristina Buccino esplosiva: post bollente ad Ibiza

Pioggia di like a non finire: numeri impressionanti e che continuano a crescere con il passare delle ore. Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione che in questi casi non devono mancare mai. Tutti i suoi fan stavano aspettando, con ansia, questo momento: quello che ci ha regalato è un qualcosa di veramente eccezionale e che non poteva passare di certo inosservato. Anche questa volta si è decisamente superata. Il che non è assolutamente un mistero e nemmeno una sorpresa, ma l’ultimo contenuto manderebbe in tilt tutti quanti noi visto che è decisamente di altissimo livello. Un qualcosa che non si può assolutamente immaginare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Si sapeva che sarebbe stato un grandissimo successo, ma in questo caso si è decisamente esagerato. Ovviamente si tratta di una cosa positiva, ci mancherebbe altro. Sappiamo benissimo che ci siamo dilungati fin troppo. Sa sempre come sorprenderci e mandarci completamente fuori di testa, ma in questa occasione si è veramente superata alla grande. Tutti in piedi per Cristina Buccino e per il suo ultimo contenuto che merita decisamente. Una vera e propria opera d’arte, non esistono altri termini per descrivere la sua immensa bellezza. Da rimanere a bocca aperta. Vi avevamo avvertiti di stare con gli occhi ben spalancati per non perdervi nulla. Il vestito ed il colore nero le donano divinamente. Il lato ‘A’ è così prorompente che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme, con lo sfondo dello scenario di Ibiza a fare da cornice per una foto che sta facendo impazzire i fan.