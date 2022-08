Le Donatella, bacio bollente, il bikini di più: immagini proibite

Le Donatella aggiornano ulteriormente il loro account ufficiale Instagram con un nuovo post che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione. Per tutto il resto non serve fare altro che spalancare i vostri occhi e godervi lo spettacolo che stiamo per raccontarvi – FOTO

Tenetevi forte perché il contenuto è davvero top e merita di essere visionato con la massima attenzione. E’ vero che, come riportato in più occasioni, abbiamo ribadito che le due sorelle più famose nel nostro paese ci hanno sempre deliziato con dei nuovi contenuti, ma possiamo confermarvi che in questa occasione si sono decisamente superate per la gioia di tutti quanti noi che non possiamo fare altro che alzarci in piedi ed applaudirle.

Le Donatella non sbagliano un colpo: che “bacio”

Davvero non sbagliano un solo colpo. Basti pensare che ogni cosa decidono di pubblicare e di renderlo virale raggiunge sempre un grandissimo successo. A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alla pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei loro follower che non stavano aspettando altro se non il loro ultimo contenuto. Da rimanere a bocca aperta e soprattutto senza parole. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi resta che rimanere qui con noi per osservate il loro ultimo capolavoro. Da come avete ben potuto intuire dal titolo la coppia ha deciso di darsi un bel “bacio“. Nulla di strano, anche perché la concentrazione dei loro fan è rivolta decisamente su altro. Ovvero al loro fisico e bikini che non poteva assolutamente passare inosservato. Siete curiosi di vedere il tutto? Allora concentratevi e soprattutto divertitevi.

Bacio bollente, ma il loro bikini di più: fisico straordinario – FOTO

Il loro fisico non poteva assolutamente passare inosservato. Il loro lato ‘B’, messo in evidenza, è una gioia per gli occhi dei fan che non stavano assolutamente aspettando altro. Stesso discorso vale per il loro bikini che è decisamente troppo mini. Tanto è vero che sembra quasi stia per sparire da un momento all’altro. Il loro periodo di relax continua a gonfie vele e senza alcun tipo di problema. O forse sì? Basta leggere l’annuncio simpatico e scherzoso da parte della sorella Silvia che chiede un disperato aiuto a chi si offra per prendersi cura dell’altra sua sorella. I commenti, ovviamente, non si sono fatti attendere: molti hanno deciso di offrirsi per prendersi cura di lei. Anzi, di loro…