Wanda Nara, bikini a perizoma sullo scoglio e VIDEO bollente

Wanda Nara ha di nuovo esagerato: il suo ultimo post ha mandato in tilt i social, con i fan rimasti folgorati dalla sua ultima perla.

La meravigliosa Wanda Nara l’ha fatto nuovo: sul suo profilo Instagram impazza il video da capogiro pubblicato dalla moglie del calciatore Mauro Icardi. Siamo ormai abituati a riempire di like i post di Wanda Nara, ma questa volta ha completamente esagerato.

Siamo più che obbligati a seguirla per non perderci nemmeno un suo aggiornamento sulle sue attività e nemmeno un suo scatto. Quando Wanda Nara posta un suo scatto o video aggiornamento sul suo profilo Instagram sappiamo benissimo che lo spettacolo è ben che assicurato. Non sappiamo più cosa dire e come comportarci visto che lei che continua a regalarci tante emozioni, lasciandoci letteralmente senza parole. Non abbiamo più aggettivi per descrive la sua immensa bellezza. Un vero e proprio spettacolo a cielo aperto.

Vacanze bollenti per Wanda Nara: il video è da oscar

Chissà se mai la potremmo rivedere anche in TV nei salotti dei più grandi show televisivi oppure come opinionista. Intanto continua a deliziarci con la sua bellezza infinita e l’ultimo post è davvero qualcosa di sensazionale. Un susseguirsi di emozioni quando si tratta di Wanda Nara. L’ultimo post della bellissima Wanda però, è davvero qualcosa di allucinante e che vi lascerà senza parole. Il video della sue vacanze ad Ibizia che in poco tempo ha fatto il giro dei social, sta scatenando le reazioni più incredibili da parte dei fan. L’ultimo post pubblicato qualche ora fa ha fatto il pieno di like e con commenti ultra positivi; d’altronde non ci si aspetta altro quando la protagonista è Wanda Nara. Ecco la dimostrazione di quanto detto prima, uno spettacolo senza tempo. Uno scenario unico, dove a risaltare è la sua immensa bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Chissà invece quale sarà il futuro del marito, Mauro Icardi. Il calciatore si sta allenando con il PSG sotto gli ordini de nuovo tecnico Galtier. L’argentino è fuori dai piani del club francese e a ribadirlo è stato lo stesso PSG ufficializzando l’arrivo di un nuovo attaccante. Con un mondiale alle porte e la certezza di non essere al centro del progetto del club parigino, l’argentino ha bisogno di una squadra che possa credere di nuovo in lui. Tanti club hanno parlato con Wanda, moglie e procuratrice di Icardi. Al momento però, il futuro di Mauro è quanto mai incerto. Staremo a vedere dunque se entro la fine del calciomercato, Icardi troverà la squadra giusta per lui e che creda di nuovo nelle sue potenzialità.