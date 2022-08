Barbara Pedrotti, Panarea ai suoi piedi: il perizoma è solo un filo

In questo momento la fantastica Barbara Pedrotti si sta godendo le più che meritate vacanze. Un periodo di relax che stava desiderando da tantissimo tempo e che non vedeva l’ora finalmente arrivasse. Il luogo in cui ha scelto di trascorrere una buona parte del suo tempo è la fantastica Sicilia – FOTO

Precisamente all’isola di Panarea dove ha mostrato, anche in questa occasione, tutta la sua straripante ed entusiasmante bellezza. Il suo post non ha assolutamente bisogno di essere commentato né altro visto che davvero, quanto si parla di lei, siamo completamente su un’altra dimensione. Definire, il tutto, uno “spettacolo” è troppo riduttivo. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. Se non ci credete allora guardate con i vostri occhi.

Barbara Pedrotti conquista anche l’isola di Panarea

Anche in questa occasione ha conquistato un luogo. In realtà non si tratta affatto della prima volta visto che la giornalista sportiva è quasi sempre in giro per il mondo. In questa occasione, però, si è decisamente superata e lo ha fatto nel migliore dei modi. Tanto è vero che ha voluto aggiornare, ulteriormente, il suo account ufficiale Instagram con un nuovo post che non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che sta raccogliendo il successo che merita. Non si tratta affatto di una novità d’altronde, ma è giusto che venga menzionato il tutto. Una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower si è verificata. E’ del tutto normale, quindi nessuno più si sorprende di tutto questo. Se non avete ancora capito di cosa stiamo parlando non vi dovete assolutamente preoccupare visto che siete arrivati nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Decisamente incantevole, su questo non ci sono altri tipi di spiegazioni. Adesso, però, andiamo a visionare tutti quanti insieme la sua opera d’arte che tanto sta facendo discutere. Ovviamente in maniera positiva.

Barbara Pedrotti, gommone in difficoltà: il lato ‘B’ anche – FOTO

Ed eccola qui, sempre più in forma che mai. Non è assolutamente una novità, ma in questo scatto fa vedere a tutti le sue brillati e straordinarie qualità che non possono passare assolutamente inosservate. Gommone in notevole difficoltà. Un fisico che non ha assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. Stesso discorso vale anche per il suo bikini. Il mare e le rocce fanno sicuramente la loro meravigliosa parte, ma mai quanto la nativa di Rovereto.