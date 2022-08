Milan, adesso cambia tutto: Pioli si è convinto, il centrocampista rimane

Le cose cambiano da un momento all’altro, specialmente nel mondo del calcio dove nulla è sicuro. Proprio come quello che si sta verificando in casa Milan: il tecnico Pioli è rimasto fin troppo sorpreso dalle qualità del calciatore tanto da cambiare completamente opinione su di lui

Una brutta battuta d’arresto contro una squadra ungherese non ha per nulla fatto cambiare l’idea dei tifosi che sono convinti della qualità e dei mezzi della propria squadra. Tanto è vero che nel pomeriggio di domenica è arrivata un’altra vittoria, in amichevole, contro l’Olympique Marsiglia dove si sono verificati degli sprazzi di gioco davvero entusiasmanti. Tanto è vero che il calciatore in questione ha impressionato davvero tutti.

Milan, Pioli blocca la cessione del calciatore: può restare

Come riportato in precedenza, nel calcio può succedere sempre di tutto. Sia per quanto riguarda le cose che succedono in campo che soprattutto fuori. In questo caso è la dirigenza che, dopo un colloquio con il proprio allenatore, ha bloccato la cessione che sembrava sicura da parte di un calciatore. Proprio quest’ultimo sembrava sul punto di andare via in questa sessione estiva, ma ha fatto cambiare idea a molte persone che in un primo momento avevano storto il naso in più di una occasione. Le brillante prestazioni in questo precampionato hanno dato l’esito che aspettava con gioia: fin troppo positivo e permanenza nel gruppo anche per la prossima stagione. Frutto del duro lavoro di queste settimane. In molti non erano convinti delle sue capacità e potenzialità, ma ha fatto cambiare idea non solamente aio sostenitori, ma direttamente agli addetti ai lavori.

Milan, Junior Messias rimane in rosa: che precampionato

Nella brillante e convincente vittoria contro il Marsiglia allenato da Sampaoli c’è la firma del fantasista brasiliano, Junior Messias. L’ex Crotone si è reso protagonista di una ottima prestazione e soprattutto di un grande gol che ha aperto le danze. (2-0 risultato finale con raddoppio firmato da Giroud). Dopo la non convincente prova contro gli ungheresi dello Zalaegerszegi, il calciatore si è rimboccato le maniche ed ha fatto vedere a tutti le sue qualità.

Da quando il Milan lo ha riscattato dalla società crotonese ha provato a mettersi in mostra e di non far rimpiangere il direttore tecnico Maldini che ha sborsato soldi importanti alla società del sud pur di averlo tutto per sé. Si era parlato di una possibile partenza, ma adesso le cose sono cambiate: il numero 30 non va da nessuna parte ed intende partire titolare nella prima giornata di campionato contro l’udinese.