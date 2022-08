Diletta Leotta e Giroud, sfida infuocata: che tiro con la stecca

Diletta Leotta, dopo il grande successo del suo post pubblicato direttamente a Capri dove si trova attualmente in vacanza, ha aggiornato ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con un post che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione

In questa ultima immagine non è assolutamente sola visto che, a farle compagnia, c’è il centravanti del Milan, Olivier Giroud. I due sono stati immortalati mentre giocavano una partita a biliardo. Anche se a catturare la nostra attenzione non poteva che essere il suo outfit che non poteva assolutamente passare inosservato. Da guardare e riguardare con molta attenzione. Buona visione, a tutti quanti voi, da parte nostra – FOTO

Diletta Leotta, Giroud in seria difficoltà

Il suo account ufficiale Instagram viene arricchito con una nuova ed entusiamante perla. Questa volta è toccato al campione d’Italia, Olivier Giroud. Nonostante in questo momento si trovi nell’isola campana a godersi un periodo di meritato relax prima dell’inizio del campionato, la bellissima catanese ci emoziona con una nuova immagine che sta raccogliendo il successo che merita. Non è affatto un mistero che la (quasi) 31enne riesce sempre a conquistare i suoi follower con degli scatti che non stanno davvero né in cielo e né in terra. Proprio come in questo caso in cui lo spettacolo è decisamente assicurato. Una bella partita a biliardo è proprio quella che ci vuole. Anche se, lo stesso centravanti, appare molto in difficoltà per via della presenza da parte della giornalista che ha effettuato il tour delle interviste nelle ultime settimane in giro per i centri sportivi dove si allenano le big del campionato di Serie A. In attesa di vederla nuovamente all’opera, direttamente a bordocampo, ogni settimana andiamo a gustarci il suo ultimo e delizioso post che sta raccogliendo il successo che merita.

Diletta Leotta, outfit da urlo: gonna troppo mini – FOTO

Di certo non un look per poter giocare a biliardo, ma sinceramente non ci importa granché visto che le perdoniamo davvero tutto. Tacchi in bella vista, così come le sue gambe ben allenate e che sembrano quasi non finiscano mai, gonna decisamente troppo corta e di colore azzurro che le dona perfettamente ed una camicetta così aderente che mette in risalto le sue straordinarie forme. Ovviamente non può affatto mancare quel sorriso che la contraddistingue e che ci fa andare completamente in tilt. Da rimanere senza parole e soprattutto a bocca aperta.