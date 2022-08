Disperazione Napoli, un altro big con le valigie pronte: addio eccellente

La situazione che sta vivendo il Napoli non è assolutamente delle migliori, sia per quanto riguarda il livello della prestazione di gioco che per il calciomercato in entrata dove la situazione non si è per nulla mossa

Nella serata di domenica è arrivato un altro pareggio contro il Maiorca. Sarà pur sempre calcio estivo e di luglio, ma tra pochi giorni si scende in campo sul serio visto che si affronterà la prima giornata di campionato e da quel momento in poi non si scherzerà più. Chi non ha per nulla voglia di scherzare sono i tifosi azzurri che sono terrorizzati dall’idea di perdere un altro big nella prossima sessione del calciomercato invernale.

Napoli, la situazione non decolla: tifosi inferociti

Come riportato in precedenza, sarà sempre calcio estivo e le amichevoli non contano molto, ma fino ad un certo punto. I tifosi non sono per nulla contenti di quello che hanno visto sul campo di Castel Di Sangro contro il Maiorca, militante nella Liga spagnola (e dove gioca l’ex Lazio Muriqi). 1-1 il risultato finale con ennesimo rigore assegnato e trasformato. Questa volta è stato Osimhen a prendersi le responsabilità. Per il resto davvero poca roba per una squadra che, tra due settimane, scenderà in campo per la prima giornata di campionato. Impegno più complicato del previsto dato che effettueranno la trasferta di Verona contro il nuovo Hellas targato Gabriele Cioffi. I sostenitori partenopei non sono contenti (soprattutto) per un altro motivo: ovvero le notizie che arrivano dal mercato. In entrata, particolarmente, dove la situazione non si muove di un niente. Spalletti è impaziente visto che il team è incompleto ed aspetta con ansia l’arrivo di qualche nuovo elemento. Le brutte notizie, però, non finiscono affatto qui visto che è possibile una nuova partenza in casa azzurra. Anche se nel mese di gennaio.

Napoli, anche Fabian Ruiz con le valigie: possibile ritorno in Liga

Non è stato assolutamente uno dei migliori dei suoi nella partita pareggiata contro gli spagnoli, Fabian Ruiz. Il centrocampista, in scadenza di contratto il prossimo anno, è uno dei calciatori che può andare via dagli azzurri la prossima stagione. Il rischio di perderlo a parametro zero è molto alto ed è per questo motivo che il presidente De Laurentiis si sta guardando intorno per cercare di capire se ci sono club interessati a lui.

In realtà ce ne sono eccome: le sirene arrivano direttamente dalla Spagna. L’Atletico Madrid è pronto non a fare “follie” per acquistarlo, ma prenderlo a prezzo di saldo assolutamente sì. I ‘Colchoneros‘ valutano attentamente un suo possibile arrivo. Un altro pezzo pregiato del Napoli è pronto a dare l’addio dopo che alcuni senatori hanno lasciato il club e la città.