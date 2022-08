Eva Padlock, vestito trasparente: il perizoma è solo un filo – VIDEO

Eva Padlock non si smentisce mai e lo ha confermato, ancora una volta, direttamente dal suo account ufficiale Instagram. Ovviamente con un nuovo post che sta facendo discutere tutti gli utenti del web che sono rimasti a bocca aperta

Si tratta di una notizia positiva, ci mancherebbe altro. Quello che ci ha donato nelle ultime ore è veramente un capolavoro che deve essere custodito con molta cura. E’ vero che già in altre occasioni abbiamo esaltato le sue qualità, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatta. Il filmato parla da sé e non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Buona visione – VIDEO

Eva Padlock, da vedere e rivedere più volte

Siamo estremamente sicuri che, una volta aver visto la sua opera d’arte, non potrete assolutamente più farne a meno. E’ così, non potrebbe essere altrimenti. Non vi preoccupate visto che è del tutto normale. Eva Padlock è sempre più protagonista dei social network con un nuovo post che sta diventando virale in un niente. Inutile stare qui e ribadirvi che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non si perdono un solo suo aggiornamento sui social. In questo caso, però, proprio come riportato in precedenza ha decisamente esagerato e lo ha fatto nel migliore dei modi. Il suo look non ha assolutamente alcun bisogno di presentazione. Bisogna osservare il tutto con molta attenzione e godersi lo spettacolo. Da rimanere estasiasti. Non esistono altre parole in merito. Adesso, però, forti del fatto che abbiamo notevolmente alzato il vostro livello di curiosità siamo arrivati al momento che molti di voi stavano aspettando con ansia. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo.

Eva Padlock, l’intimo parla da solo: il perizoma tende a sparire – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ➰Eva Padlock➰ (@evapadlock)

Ed eccola qui, sempre più seducente ed attraente che mai. Nonostante il filmato duri pochissimi secondi, tanto bastano per mandare completamente fuori di testa tutti quanti i suoi follower. Il vestito è decisamente trasparente e mette in bella mostra il suo fisico che non ha bisogno di alcun tipo di presentazione. Il perizoma è rigorosamente nero, ma c’è un piccolo particolare che non può passare inosservato: è solamente un filo, quasi come se stesse per sparire da un momento all’altro. Da rimanere incantati, su questo non ci sono dubbi.