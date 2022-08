Melita Toniolo, selfie fin troppo piccante: lo zoom è obbligatorio

Anche questa volta la nativa di Treviso ha sorpreso tutti quanti i suoi follower con uno scatto decisamente incantevole e che non poteva assolutamente passare inosservato. In questi casi lo zoom è assolutamente obbligatorio – FOTO

Da rimanere incantati sempre di più. Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verificherebbe una cosa del genere, ma possiamo confermare che in questa occasione si è decisamente superata per il bene di tutti quanti noi che non stavamo aspettando altro se non un suo nuovo capolavoro che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una quantità importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi stessi fan.

Melita Toniolo, semplicemente incantevole: che scatto

Melita Toniolo non ha bisogno di alcun tipo di presentazione visto che la conosciamo fin troppo bene. Da quando l’abbiamo vista, per la prima volta, sul piccolo schermo per aver partecipato ad una edizione del ‘Grande Fratello‘ è definitivamente entrata nei nostri cuori e da lì non è mai più uscita. Da quando, poi, è stato inventato Instagram i suoi fan non hanno voluto perdere un secondo in più ed hanno iniziato immediatamente a seguirla sul famoso social network. Ed anche in quel caso non sono rimasti assolutamente delusi. Anzi, con il passare del tempo è diventata sempre più intrigante e sexy come non mai. Lo dimostrano i suoi ultimi post che non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di commento. Da rimanere senza parole e soprattutto senza fiato. In particolar modo il suo ultimo contenuto che ha deciso di mettere in rete e che ha mandato tutti quanti noi decisamente fuori di testa. Adesso, però, il tempo delle chiacchiere è finito: andiamo a visionare, tutti quanti insieme, la sua opera d’arte che merita di essere vista con la massima attenzione da parte di tutti quanti noi. Buona visione e godetevi lo spettacolo.

Melita Toniolo, selfie troppo provocante: a distanza ravvicinata è pericoloso – FOTO

Un selfie che, solamente a guardarlo, rischi davvero di scottarti. Scherzi a parte, possiamo confermare che questo contenuto è davvero di altissimo livello. D’altronde, non potrebbe essere assolutamente altrimenti con una come lei che ci delizia sempre con questi scatti che non passano inosservati. Il suo lato ‘A’ non ha bisogno di essere commentato né altro. Il fisico è sempre eccezionale e mantenuto in ottima forma. Se fosse un esame universitario lo avrebbe superato senza problemi e con tanto di lode.