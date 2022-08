Tentativo disperato: blitz Milan e colpo in casa Roma

Il calciomercato del Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo stesso direttore tecnico, Paolo Maldini, dopo aver portato in Italia il fantasista belga Charles De Ketelaere è pronto ad affondare un altro colpo importante

Questa volta, però, si guarda in Italia. Precisamente in casa Roma dove spunta un calciatore che non rientra nel progetto tecnico di José Mourinho ed è pronto a cambiare aria in vista di questa nuova stagione che oramai è alle porte. I rossoneri provano il blitz degli ultimi giorni e appaiono molto fiduciosi nel concludere la trattativa in maniera positiva. Dopo il tentativo fallito nei confronti di un altro atleta, la dirigenza va dritto su di lui.

Il Milan non si ferma: altro acquisto top in arrivo

I tifosi rossoneri, dopo più di un mese, hanno visto finalmente con i loro occhi l’arrivo di Charles De Ketelaere dal Bruges. Arrivato all’aeroporto in compagnia della sua famiglia, il calciatore ha svolto anche le visite mediche di rito e si attende solamente l’ufficialità che, oramai, è solamente una fatalità. Anche se è importante per definire l’importante passaggio del 2001 nella squadra dei campioni di Italia. Anche se, l’obiettivo dei rossoneri, non intende fermarsi assolutamente a lui visto che si sta pensando seriamente ad un altro calciatore che servirebbe proprio come il pane al tecnico Pioli che lo ha espressamente richiesto. Difficile, molto difficile arrivare a Renato Sanches: è sempre stato un pallino del ‘Diavolo’, ma oramai il portoghese è pronto ad accettare la ricca offerta del Paris Saint Germain che è pronto a riempirlo sia di soldi che di un ruolo fondamentale in mezzo al campo. Nessun problema visto che il Milan, adesso, intende bussare alla porta di una società italiana. Meglio puntare su qualcuno che conosca alla perfezione il campionato di Serie A. Il nome c’è, ed anche il cognome.

Milan, affondo su Veretout: Pioli lo ha richiesto espressamente

Stiamo parlando di Jordan Veretout. L’ex West Ham è in uscita dal club giallorosso. Per lui si era parlato di un ritorno (quasi certo) nella sua Francia, ma le cose possono cambiare proprio per l’offerta in arrivo da parte del Milan che punta molto sul calciatore. Chiuso dall’arrivo, nella scorsa stagione, di Sergio Oliveira (che non è stato riscattato dal Porto), sembrava ad un passo certo dall’addio. Poi il dietrofront ed adesso nuovamente il cambio dei piani: può partire senza alcun problema visto che nei giallorossi è arrivato un calciatore di esperienza (e con qualche anno in più) come Nemanja Matic. L’obiettivo è quello di chiudere prima dell’inizio della prima giornata di Serie A.