Cristina Buccino, il vestito da dove inizia? Tutto troppo rovente – FOTO

Un altro nuovo capolavoro fornito da una delle leader indiscusse della nostra speciale rubrica come Cristina Buccino. Il suo periodo in Spagna, nella bellissima isola di Ibiza, continua senza alcun tipo di problema. Guardare per credere

Semplicemente sensazionale. Non esistono altri termini per poter descrivere la straripante bellezza che emana la nativa di Castrovillari. Molto attiva sui social network, anche in questa occasione ha fatto vedere a tutti i suoi fan le sue straordinarie qualità. In particolar modo con il suo ultimo post dove si è davvero superata. Se non ci credete a quello che vi stiamo dicendo allora non vi resta da fare altro che mettervi comodi e godervi lo spettacolo.

Cristina Buccino, semplicemente sensazionale

Cosa dobbiamo aggiungere, in più, di quello che già conosciamo tutti quanti noi? La meravigliosa Cristina continua a sorprenderci sempre di più. Con la sua ultima immagine si è davvero superata alla grande. Il contenuto della sua opera d’arte (perché è così che merita di essere chiamata) in realtà meriterebbe un articolo a parte. No, non stiamo esagerando: è la pura verità. Noi della redazione siamo rimasti semplicemente senza parole dopo che abbiamo visto il suo contenuto che definire paradisiaco è assolutamente troppo poco. Davvero sensazionale, null’altro da aggiungere. Oramai è la regina incontrastata della Spagna: ovunque lei vada (che sia Madrid, Barcellona, Formentera, Ibiza o altro non importa) riscuote sempre un grandissimo successo. Proprio come la sua ultima immagine postata sul suo canale ufficiale che sta ricevendo una quantità infinita di “like“. Un numero che, con il passare delle ore, sta crescendo sempre di più. Adesso, però, andiamo a vedere di cosa si tratta. Per noi si tratta di una piacevole ripassata, per chi non l’ha ancora vista invece una piacevole scoperta.

Cristina Buccino, il vestito da dove inizia? Reggiseno in difficoltà – FOTO

Ci credete adesso che le nostre difficoltà erano più che giustificate? Un vestito che è fin troppo aderente e che mette in risalto le sue straordinarie forme. Un qualcosa di davvero eccezionale e che non ha bisogno di eguali. Gambe perfettamente allenate e che sembrano quasi non finiscano più. Un lato ‘A’ decisamente prorompente ed un fisico statuario. Corpo abbronzato, pochette in mano e si va a fare serata in una bollente Ibiza. Nell’isola la temperatura è decisamente aumentata ancora di più. Indovinate per colpa di chi?