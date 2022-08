Il Monza non ha freni: colpo dall’Arsenal, così sarà Europa

Adriano Galliani non si ferma: vicino l’ingaggio di un calciatore dall’Arsenal. Il Monza nasconde gli obiettivi ma ha ambizioni importanti.

C’era da aspettarselo. Soprattutto da parte di chi ha vinto tanto, più di tutti gli altri in Europa. Il Monza, in mano a Berlusconi e Galliani, cambierà marcia, anzi, lo ha già fatto in poche settimane.

La prima squadra a muoversi sul mercato sembrava già destinata a chiudere in anticipo le trattative dopo colpi molto importanti. Da Cragno a Pessina, passando per Birindelli, Sensi, Filippo e Andrea Ranocchia. Il lavoro di Galliani però è andato avanti in due direzioni. Da una parte il direttore ha chiuso con calciatori già affermati come Caprari, fiutando però allo stesso tempo qualche scommessa come Warren Bondo. Tutto finito? No, perché Stroppa potrebbe ben presto accogliere un attaccante e un difensore.

Il club si muove e avrebbe messo nel mirino un calciatore dell’Arsenal. La trattativa è andata avanti in maniera rapida, così come voleva Galliani, ora pronto a chiudere un innesto di esperienza e di grande caratura.

Monza, stratta di mano vicina con l’Arsenal

Squadra rivoluzionata, ma con grande intelligenza. In un centrocampo che con Sensi e Pessina potrebbe arricchirsi di Rovella, Stroppa può davvero sognare in grande. Gli mancherebbero due tasselli per chiudere il cerchio, e poi il Monza potrebbe davvero alzare gli obiettivi. Galliani lavora su un attaccante in grado di far coppia a ritmo di gol con Caprari, e intanto stringe con l’Arsenal per un difensore di grande esperienza.

Si tratta di Pablo Marì, rientrato alla base dopo l’esperienza all’Udinese. Il centrale ha dimostrato di essere un centrale molto affidabile e di avere le carte in regola per disputare una stagione da protagonista in Serie A. Quell’occasione potrebbe offrirla Adriano Galliani, che ha già avviato i contatti con i Gunners e avrebbe anche l’ok del calciatore.

I londinesi avrebbero infatti accettato la soluzione del prestito secco, accogliendo le richieste del Monza. Resterebbero da limare alcuni dettagli con il calciatore relativi all’offerta in arrivo, ma la sensazione è che le parti siano molto vicine. Sarebbe l’ennesimo gran colpo del Monza ma non di certo l’ultimo. Con Galliani e Berlusconi tutto può ancora accadere. Su questo c’è da scommetterci.