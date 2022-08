Anna Tatangelo, bollente ad Ibiza: il perizoma sparisce sempre di più

Anna Tatangelo ci delizia con una serie di immagini che ha pubblicato direttamente sul suo account ufficiale Instagram e che non sono assolutamente passate inosservate. Tanto è vero che anche per noi della redazione è stato molto difficile quale scegliere da pubblicare in questo articolo – FOTO

Davvero ci ha messo in enorme difficoltà. Non si tratta affatto della prima volta, ma in questa occasione si è decisamente superata ed ha fatto vedere a tutti le sue brillanti qualità che meritano di essere visionate molto attentamente. In particolar modo il suo bikini che è decisamente troppo mini. Tanto è vero che il perizoma sembra che stia per sparire da un momento all’altro. Guardare per credere se avete qualche dubbio in merito. Buona visione.

Tutti in piedi per Anna Tatangelo

Tutti in piedi per la nativa di Sora che ci delizia con un nuovo post che ha pubblicato sui social network. Anche in questa occasione non ha per nulla deluso le aspettative. Tanto è vero che sta raccogliendo il successo che merita: ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower che non stavano aspettando assolutamente altro se non un suo nuovo capolavoro dove poter lasciare il più che meritato “cuoricino”. Anche per lei, in questo momento, sono iniziate le meritate vacanze. Così come hanno fatto le sue colleghe ed altre ragazze che fanno parte della nostra speciale rubrica ha deciso di trascorrerle in terra straniera. Giusto per portare quel pizzico di Italia in un altro posto che non guasta mai. Come hanno fatto le altre anche lei ha deciso di scegliere l’isola di Ibiza. La Spagna è onorata di accogliere una delle bellezze del nostro paese. Non è assolutamente un mistero il fatto che le temperature si siano notevolmente alzate da quanto è giunta nell’isola. Siete curiosi di vedere la sua ultima opera d’arte? Allora rimanete qui con noi e godetevi lo spettacolo.

Anna Tatangelo, perizoma troppo mini: forme incantevoli – FOTO

Non ci credevate a quello che vi avevamo riportato in precedenza, vero? Riguardante il perizoma ovviamente. In punta di piedi ci delizia con un nuovo capolavoro. Forme che non hanno assolutamente bisogno di alcun tipo di presentazione e che meritano di essere visionate con la massima attenzione. Occhiali da sole in bella vista ed un corpo semplicemente perfetto. Ancora un altro grande successo da parte della mitica cantante, nessuno può dire il contrario.